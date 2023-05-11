11 мая
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Политика

День 441-й. Самое важное к утру 11 мая

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главное из брифинга Минобороны РФ 10 мая

На донецком направлении ВС РФ за сутки уничтожили более 240 украинских военных и наемников;

На южнодонецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли до 70 единиц личного состава и гаубицу «Мста-Б»;

На краснолиманском направлении ВС РФ ликвидировали до 60 единиц личного состава ВСУ и САУ «Акация»;

На купянском направлении пресечена деятельность пяти украинских ДРГ;

В западной части Артемовска штурмовые отряды продолжают наступление при поддержке ВДВ;

В ДНР ВС РФ поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Красное и Ступочки, а также западной окраины Артемовска. Кроме того, здесь поражен пункт управления 107-й бригады территориальной обороны ВСУ и уничтожен украинский склад РАВ в районе Белокузьминовки;

На херсонском направлении ликвидировано до 80 единиц личного состава ВСУ;

В Харьковской области средства ПВО РФ сбили украинский самолет Су-27;

В Запорожской области поражен пункт ремонта, восстановления вооружения и военной техники 65-й механизированной бригады ВСУ.

Путин намерен денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) 10 мая внес на рассмотрение Госдумы президент России Владимир Путин. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назначен его официальным представителем при рассмотрении инициативы.

ДОВСЕ ограничивал количество военной техники в Европе. Документ был подписан 19 ноября 1990 года в Париже 22 странами, входившими в Организацию Варшавского договора (ОВД) и НАТО. 19 ноября 1999 года в Стамбуле договор был скорректирован из-за расширения альянса за счет бывших стран ОВД и постсоветских государств.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Российская квота составила 6350 танков, 11 280 бронемашин, 6315 артиллерийских систем, 3416 самолетов и 855 вертолетов. «Коммерсантъ» указывает, что в действительности такого количества техники у РФ не было. Однако адаптированный ДОВСЕ из 30 стран-подписантов ратифицировали лишь Белоруссия, Казахстан, Россия и Украина.

В 2007 году Владимир Путин подписал указ о приостановлении действия договора и связанных с ним международных документов. Решение о приостановке участия было принято до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют соглашение. В 2015 году Россия объявила о приостановке участия в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ.

Бумага. Документ.
Бумага. Документ.
CC0

На Донбассе ликвидирован сотрудник офиса Зеленского

Сотрудник офиса президента Украины, главный консультант директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики Алексей Титаренко погиб на территории ДНР — той ее части, что контролируется Киевом, передает ТАСС со ссылкой на сообщение главы офиса Андрея Ермака.

Вместе с тем, замминистра обороны Украины Анна Маляр опровергла сведения о гибели главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Ряд СМИ обеих сторон заподозрил, что оба погибли в ходе российских ударов.

Кладбище.
Кладбище.
unsplash.com

В начале мая также была опровергнута гибель командующего силами территориальной обороны ВСУ Игоря Танцюры, о предположительном уничтожении которого сообщал основатель «Группы «Вагнера» Евгений Пригожин.

Россия отменяет визы для жителей Грузии и снимает запрет на авиасообщение

Запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию и визовый режим для ее жителей (до трех месяцев) с 15 мая 2023 года отменяются указом президента РФ Владимира Путина, а российский МИД отозвал рекомендацию воздержаться от посещения этой страны, передает РБК. Грузинские власти отреагировали на данный шаг двояко.

Тбилиси, Грузия.
Тбилиси, Грузия.
СС0

Замминистра экономики Грузии Мариам Квривишвили заявила, что Грузия пустит к себе рейсы российских авиакомпаний, но только тех, которые не находятся под западными санкциями. Глава грузинского МИД Илья Дарчиашвили приветствовал «это решение, увиденное именно через гуманитарную призму», а спикер парламента Шалва Папуашвили добавил, что Грузия не планирует вводить санкции против России.

В тоже время, президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение российской стороны «очередной провокацией». «Возобновление прямых авиарейсов и отмена визового режима с Грузией неприемлемы до тех пор, пока Россия продолжает свою агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию», — заявила политик. Она призвала Совет безопасности рассмотреть вопрос введения для граждан России трехмесячных виз.

Важное — одной строкой

Подача «Газпромом» газа для Европы через Украину выросла на 23%;

Российские силы сорвали три попытки ротации украинских войск на купянском направлении

Поддержка Украины в США не становится слабее несмотря на наличие внутренних проблем, заявил госсекретарь Энтони Блинкен;

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер объявил о возможном создании совместных предприятий с украинскими компаниями для производства танков, ПВО и боеприпасов;

9 мая Донецк десять раз подвергся обстрелам со стороны ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

В День Победы по городу выпустили 29 снарядов калибром 152 и 155 мм и 10 ракет из РСЗО;

Если Киев не добьется успеха в нынешнем контрнаступлении, то будет следующее, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба;

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов своими словами о планах продолжать «убивать русских в любой точке мира» показал себя как экстремист и террорист;

ФСБ заявила о пресечении подготовки теракта в Самаре на центральной площади Куйбышева во время «Международного антифашистского фестиваля» 1–6 мая;

Правительство Японии будет сохранять в силе санкции против России и продолжать поддержку Украины, заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно;

Ряд зарубежных сервисов бронирования отелей и покупки авиабилетов наладил прием оплаты картами Visa и Mastercard, выпущенными банками из РФ;

Одна из крупнейших нефтяных компаний SLB внесла изменения в операционную деятельность и структуру, чтобы сохранить бизнес в России;

В Запорожской области заработал центр производства беспилотников «Крылья победы»;

Организаторы чемпионата мира по дзюдо, который проходит в Катаре, удалили с трибун трех болельщиков с георгиевскими лентами;

«Транснефть» сообщила о попытке теракта на системе нефтепроводов «Дружба» на наливном пункте в Брянске;

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 84 руб. впервые с 3 апреля;

Госсекретарь Ватикана заявил, что есть новости относительно миссии Святого престола по украинскому урегулированию, но они конфиденциальные;

Швейцария считает юридически возможным использовать деньги Центробанка России для восстановления Украины;

Польские власти изъяли с банковских счетов российского посольства и торгового представительства $1,2 млн;

Турция договорилась с Россией об отсрочке платежей по счетам за природный газ на сумму $600 млн до 2024 года;

Евросоюз разрабатывает 11-й пакет санкций против России. Под ограничения могут попасть десятки компаний из Китая, Ирана, Казахстана и Узбекистана за помощь России в обходе санкций;

Специальная военная операция в значительной мере помогла закрыть каналы поставки украинских наркотиков, предназначенных для российской молодежи, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин;

Власти Франции намерены блокировать сайты Sputnik и RT France;

Украина платит российским подросткам по 5–10 тыс. рублей за диверсии на железной дороге, сообщил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин;

В Стамбуле началась встреча по зерновой сделке, Анкара выступает за ее продление;

Разработчик программного обеспечения EPAM Systems Inc. получил все необходимые разрешения правительства РФ для продажи российских активов;

Канада и Латвия 15 мая начнут тренировать украинских военнослужащих на латвийской территории;

Число беженцев с Украины, прибывших в страны Европы с начала специальной военной операции РФ, достигло 8 207 977, за минувшую неделю их число увеличилось на 25 380, сообщает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев;

Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим «ставит на победу Украины, ее свободу и будущее в Европе»;

Ирландские военные готовят украинских саперов на Кипре;

Генсек НАТО Йенс Столтенберг указал, что нельзя недооценивать оборону России на новых территориях;

В Совбезе России заявили, что употребление наркотиков в украинской армии считается нормой;

Делегация РФ на форуме по безопасности в Вене призвала США вывести оружие НАТО с Украины;

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о гибели более 5 тыс. человек в Донбассе с 2014 года;

Поставки южнокорейского оружия на Украину станут для России неприемлемым шагом, который разрушит двусторонние отношения с Республикой Корея, заявил посол РФ в Сеуле Андрей Кулик;

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва опроверг информацию о запросе Украины на поставку ей бразильских БТР;

Правительство Великобритании собирается в ближайшие недели признать «ЧВК «Вагнер» террористической организацией.

Altapress.ru продолжает следить за развитием событий. О самых важных новостях 9 мая, 440-го дня специальной военной операции, можно прочитать здесь.

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