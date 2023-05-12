День 442-й. Самое важное к утру 12 мая

Главное из брифинга Минобороны РФ 11 мая

На Донецком направлении за сутки уничтожено до 230 украинских военных, шесть автомобилей, гаубица Д-30, а также РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50; На Купянском направлении потери ВСУ составили до 125 военных, четыре автомобиля, САУ «Акация», а также уничтожен склад боеприпасов; На Южнодонецком и Запорожском направлениях ВС РФ уничтожили более 110 военных ВСУ, а также семь автомобилей; На Краснолиманском направлении войска РФ за сутки уничтожили до 65 военных, две боевые бронированные машины, а также две гаубицы Д-20 и Д-30; На Херсонском направлении уничтожено до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, одна артиллерийская система М777, гаубица «Мста-Б», а также САУ «Гвоздика»; Штурмовые отряды продолжают вести наступление в западной части Артемовска (Бахмута); ВДВ РФ оказывают поддержку штурмовым отрядам и сковывают подразделения ВСУ на флангах в боях за Артемовск (Бахмут); ВС РФ уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ в районе Краматорска в ДНР; За сутки перехвачено 12 снарядов РСЗО HIMARS, а также уничтожено 12 украинских беспилотников; ВС РФ в районе Херсона уничтожили склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны; Средства ПВО РФ за сутки сбили украинский самолет Су-25 в Херсонской области; ВС РФ поразили 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях.

Появилась первая информация об украинском контрнаступлении

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью европейским СМИ сообщил, что ВСУ необходимо еще немного времени для подготовки контрнаступления на востоке страны. Также Зеленский заявил, что верит в победу Украины над Россией до следующих президентских выборов в США.

Президент Украины Владимир Зеленский. Кадр видеообращения / t.me/V_Zelenskiy_official

Однако основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Владимир Зеленский «лукавит». По его словам, контрнаступление началось в Бахмуте (Артемовск) и ВСУ уже отбили часть позиций рядом с городом.

На фоне этого, через Telegram-каналы российских военкоров разошлась информация о начале контрнаступления ВСУ. Впрочем, эту информацию вскоре стали отрицать и сами военкоры, назвав «показательным вбросом», и Министерство обороны РФ. В частности, в Минобороны сообщили, что информация о «прорывах обороны» российской армии на различных участках линии боевого соприкосновения, не соответствует действительности.

Армия РФ, вооруженные силы РФ, танк, танковые войска. Министерство обороны РФ.

Напомним, западные союзники Украины ожидают, что контрнаступление Украины начнется в ближайшее время. Великобритания, однако, считает, что оно может не стать решающим в конфликте. При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Киев не добьется успеха в контрнаступлении, будет еще одно.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российские войска подготовились к наступлению ВСУ и что Североатлантическому альянсу нельзя недооценивать российские вооруженные силы в ходе конфликта на Украине.

Союзники Украины завершают передачу ей обещанного вооружения

По информации издания Bloomberg, западные страны уже предоставили Вооруженным силам Украины более 200 танков и 300 боевых машин пехоты для подготовки к контрнаступлению.

Пресс-служба постоянного представительства Польши при ЕС сообщила, что страна передала Украине все 14 обещанных истребителей МиГ-29.

Британский танк Challenger 2. fishki.net танк.

Кроме того, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что ВСУ переданы все обещанные танки Challenger 2. Он также подтвердил передачу Украине крылатых ракет Storm Shadow с радиусом поражения 250 км. На это заявление отреагировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, поставка Великобританией Украине ракет большой дальности потребует «адекватного ответа от российских военных».

Зерновая сделка может быть расторгнута после 18 мая

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что зерновая сделка прекратит существование, если стороны не договорятся до 18 мая. Также он заявил, что Россия выступает против «расширения или бесконечного продления» зерновой сделки.

Официальный представитель МВФ Джули Козак, комментируя информацию о зерновой сделке, заявила, что важно принять все необходимые меры для обеспечения мировой продовольственной безопасности.

Зерно. Анна Зайкова

При этом источник ТАСС в Стамбуле заявил, что зерновая сделка по поставкам сельскохозяйственной продукции через коридор в Черном море, скорее всего, будет продлена на два месяца.

Официально турецкое Минобороны заявляло лишь то, что делегации Турции, России, Украины и ООН продолжат переговоры в ближайшее время.

Важное — одной строкой

Европейский вещательный союз (EBU) отказался разрешить президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить с видеообращением в финале музыкального конкурса «Евровидение». В EBU приняли это решение из-за обеспокоенности тем, что появление Зеленского «может политизировать мероприятие». ВСУ в рамках контрнаступления не станут атаковать Запорожскую атомную электростанцию и постараются получить контроль над ней без применения силы, заявил руководитель украинской компании «Энергоатом» Петр Котин. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в Мелитополе было совершено покушение на председателя суда Запорожской области. Судья не пострадал, ранения получили два охранника, они госпитализированы. Посол США в Южно-Африканской Республике Рубен Бриджети заявил об убежденности Вашингтона в том, что ЮАР поставляла боеприпасы России, несмотря на декларируемый нейтралитет в отношении конфликта на Украине. Из прифронтовых районов Запорожской области эвакуировали 12 тыс. человек. Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что Евросоюз может работать с доходом от замороженных государственных российских активов, включая принадлежащие Центробанку, чтобы в дальнейшем использовать их на восстановление Украины. При этом он подчеркнул, что юридической базы для конфискации этих активов у ЕК нет. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт рассматривает попытку теракта против нефтепровода «Дружба», через который российская нефть поступает в Европу, в качестве серьезной угрозы своей энергетической безопасности. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинскую сторону пытаются склонить к переговорам с Россией на условиях Москвы. По его словам, такие предложения поступают из разных стран в большом количестве. Украинский беспилотник атаковал клинцовскую нефтебазу АО «Брянскнефтепродукт» «Роснефти», сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. 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Руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил о необходимости проведения в России второй волны мобилизации. Эту необходимость он объяснил «проблемами с личным составом». Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК продолжают наступление в Бахмуте (Артемовске). При этом он подчеркнул, что ждет от министерства обороны России решения по выдаче боеприпасов и вооружения ЧВК «Вагнер» «в необходимом количестве». Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что США может ввести санкции против компаний Грузии, если государство возобновит авиасообщение с Россией. Комитет Госдумы по международным делам единогласно поддержал денонсацию Договора об обычных вооружениях в Европе, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. ООН работает над тем, чтобы заблокированные в портах суда с российскими удобрениями отправились в нуждающиеся страны, сообщил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. 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