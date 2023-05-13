День 443-й. Самое важное к утру 13 мая

Главное из брифинга Минобороны РФ 12 мая

ВС РФ заняли рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища на Малоильиновском направлении; На Малоильиновском направлении ВС РФ за сутки уничтожили более 540 военных ВСУ, а также более 20 единиц другой бронетехники; Всего на Донецком направлении потери ВСУ за сутки составили около 900 военных убитыми и ранеными, более 30 единиц бронетехники, а также семь автомобилей, две гаубицы Д-30 и одна гаубица L-118; На Южнодонецком и Запорожском направлениях ВС РФ уничтожили до 110 военных ВСУ, один танк, два автомобиля, а также САУ «Гвоздика»; На Купянском направлении потери ВСУ составили более 60 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, две боевые машины РСЗО «Град», артсистема М109 Paladin, а также САУ «Акация»; На Херсонском направлении ВС РФ уничтожили до 40 военных, боевую бронированную машину, три автомобиля и САУ «Акация»; На Краснолиманском направлении войска РФ за сутки уничтожили более 75 военных, три боевые бронированные машины, три пикапа, САУ «Акация», а также гаубицу Д-20; На Купянском направлении пресечены действия диверсионно-разведывательной группы ВСУ; ВС РФ уничтожили хранилище топлива для военной техники ВСУ в районе Запорожья; Две диверсионно-разведывательные группы ВСУ были ликвидированы в течение суток в ЛНР; ВС РФ уничтожили склад артиллерийских боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки; Средства ПВО в районе Часова Яра сбили истребитель Су-27 ВСУ; ВС РФ в районе Авдеевки уничтожили склад артиллерийских боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ; ПВО РФ уничтожила 25 беспилотников, перехватила 3 снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган" ВСУ.

Евросоюз оценивает потери Украины в 15 тысяч убитых

ЕС оценивает потери среди украинских военных с начала военной операции России в 15 тыс. убитыми и 35 тыс. ранеными. Об этом сообщило издание Euractiv со ссылкой на документ дипломатической службы, в котором содержится первая полуофициальная оценка потерь.

В документе также сказано, что, по оценкам США, потери Украины составляют 17,5 тыс. убитыми. Всего стали инвалидами, погибли или исчезли за время военных действий от 124 тыс. до 131 тыс. украинских военных. При этом, как отмечает издание, почти невозможно получить официальное подтверждение потерь в ходе конфликта от обеих сторон.

Украинский военный. theuk.one.

Эта оценка существенно ниже предыдущих данных, которые сообщали европейские официальные лица и западные СМИ. В ноябре 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что потери ВСУ составляют 100 тыс. убитыми. Позже из ее заявления убрали эти слова. В ЕК утверждали, что фон дер Ляйен говорила об общем числе погибших и раненых солдат. СМИ со ссылкой на документы из утечки Пентагона писали, что Украина могла потерять 124–131 тыс. ранеными и погибшими.

Российское правительство не поддержало идею освободить неслуживших граждан от мобилизации

Правительственная комиссия не поддержала проект об освобождении неслуживших от мобилизации. В комиссии заявили, что из поправок неясно, сколько людей затронет мера и как она повлияет на развертывание сил «в условиях общей или частичной мобилизации». Кроме того, в отзыве говорится, что обязанность граждан защищать страну прописана в Конституции.

«В целях гарантированного обеспечения мобилизационного развертывания войск (сил) в случае возникновения угроз военной безопасности России расширение перечня категорий граждан, которым <...> предоставляется право на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, нецелесообразно», — сказано в документе.

Мобилизованные. Плюшевый медведь. Правительство Алтайского края.

В отзыве комиссии говорится, что законопроект необходимо существенно доработать.

Напомним, законопроект об освобождении неслуживших граждан от частичной мобилизации в октябре 2022 года внес в Госдуму депутат от фракции КПРФ Михаил Матвеев.

Россиян допустили к соревнованиям по тяжелой атлетике в нейтральном статусе

Российские и белорусские тяжелоатлеты смогут выступить в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Такое решение было принято на заседании исполкома Международной федерации тяжелой атлетики, говорится в опубликованном в пятницу релизе организации.

Тяжелая атлетика. https://ru.freepik.com/

IWF провела заседание в режиме онлайн и приняла решение одобрить и применить рекомендации Международного олимпийского комитета, которые были даны в конце марта 2023 года по итогам заседания исполкома.

Россияне и белорусы смогут выступать на соревнованиях под эгидой IWF в нейтральном статусе. В организации добавили, что это решение поддержала и комиссия спортсменов Международной федерации тяжелой атлетики.

Важное — одной строкой

Минобороны России сообщило, что ВСУ 11 мая перешли в наступление на соледарском направлении. Было предпринято 26 атак по всей линии соприкосновения (более 95 км). Все они, по сообщению Минобороны, были отбиты. Российские власти призвали жителей подконтрольных РФ поселений Харьковской области эвакуироваться. Власти Украины готовы обменять экс-президента «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева на тысячу военнопленных. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил о планах Украины завершить боевые действия до начала зимы. Сенат Польши единогласно поддержал резолюцию об ускоренном вступлении Украины в НАТО. Черноморский флот нарастил защиту пунктов базирования из-за угрозы атак надводных и подводных дронов Украины. Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев предложил предложил ввести «налог на веселье». Он предложил удерживать по 1% со счета в ресторанах, кафе и ночных клубах. 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В Санкт-Петербурге создан спецотдел полиции по контролю за небом, который займется обеспечением безопасности в воздухе во время проведения массовых мероприятий, в его задачи будет входить нейтрализация беспилотных летательных аппаратов. Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с президентом ЮАР Рамафосой идею участия группы африканских лидеров в переговорах об украинском урегулировании. Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 13 физических и 28 юридических лиц, связанных с предприятием олигарха Рината Ахметова «Запорожсталь», и объявил о запуске процедуры конфискации «российской доли в компании». ФССП не будет взыскивать с жителей новых регионов России долги перед украинскими банками. Перечисления от Таможенной службы в бюджет в январе-апреле упали на 30,6%, до 1 трлн 779,7 млрд руб. — данные ФТС. Правительство Бельгии согласовало пакет помощи Украине на €92 млн за счет доходов от замороженных активов РФ. ФСБ сообщила о задержании 34-летнего жителя Крыма, подозреваемого в передаче украинской спецслужбе сведений о перемещениях российской военной техники. Власти Кипра и Мальты на фоне нынешней ситуации на Украине аннулировали «золотые паспорта» нескольких десятков граждан России и Белоруссии, попавших в санкционные списки Евросоюза. Решение о конфискации украинских активов российского бизнесмена Олега Дерипаски не вступило в законную силу, судебный процесс продолжается, заявила директор департамента санкционной политики министерства юстиции Украины Инна Богатых. Небольшие российские банки могут договориться и вывести свои средства с заблокированных за рубежом счетов в обмен на замороженные в России деньги иностранцев, заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев. Rheinmetall готовится подписать соглашения о создании еще двух германо-украинских СП — по производству боеприпасов и средств ПВО. 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