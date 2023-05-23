День 453-й. Самое важное к утру 23 мая

Главное из брифинга Минобороны РФ 22 мая

На донецком направлении российские войска ликвидировали до 270 украинских военных; На южнодонецком и запорожском направлениях российские войска ликвидировали более 150 военнослужащих ВСУ; На краснолиманском направлении ликвидировано до 55 украинских военных; В Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ в городе Орехов; На херсонском направлении ликвидирован склад боеприпасов 123-й бригады теробороны ВСУ; В Харьковской области российские войска пресекли действия трех украинских ДРГ; ВС России поразили за сутки 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях; ВС РФ ударом высокоточного оружия поразили ангары с вооружением и боеприпасами, авиатехнику на аэродроме «Днепр»; Средства ПВО РФ сбили вертолет Ми-8, перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS, уничтожили 17 украинских беспилотников.

Проукраинские террористы атаковали Белгородскую область

В Белгородской области введен режим контртеррористической операции. Ранее на территорию Грайворонского округа с Украины зашла диверсионная группа, состоящая из участников «Легиона Свобода России» (в РФ признан террористическим и запрещен) и «Русского добровольческого корпуса». В них входят граждане РФ, перешедшие на сторону Киева.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области, но не имеет к ним непосредственного отношения. В украинской разведке заявили, что состоящая исключительно из россиян ДРГ «создает полосу безопасности для защиты гражданских украинцев», передает «Коммерсантъ».

Боевик, террорист с ножом. СС0

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ведется работа по вытеснению диверсантов с российской территории и их уничтожению. По его словам, противник так пытается отвлечь внимание от Бахмута. О ситуации доложено главе государства Владимиру Путину. Областное ГУ МЧС сообщило, что рассылаемые от имени ведомства сообщения об эвакуации граждан — фейки.

Село Глотово в Грайворонском округе обстреляно из минометов, сообщается о троих пострадавших. Двух мужчин доставили в больницу, женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации. Всего в области ранено восемь человек. Обстреливались частные дома, здание администрации, детский сад в селе Замостье. Источник RT сообщил, что украинские диверсанты захватили Дом Культуры в селе Гора-Подол и попали там в окружение.

Грайворонский район. Википедия.

Международный контур. Из Украины хотят сделать «второй Израиль»

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что США и их союзники обсуждают создание на Украине «израильской модели безопасности», пока она не вступила в НАТО. Схожую концепцию в сентябре предложили глава офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. В рамках такой модели Киеву будут передавать оружие и технологии.

Тем временем, официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что делегация шести стран Африки, участвующая в поисках мирного решения украинского кризиса, не будет формировать свой мирный план урегулирования, а воспользуется имеющимися наработками из других планов, сообщает ТАСС.

Глобус. Карта мира. СС0

Южная Корея и ЕС договорились усилить давление на Россию, а глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что РФ не готова к мирным переговорам, поэтому нужно продолжать вводить против нее санкции и поставлять Украине оружие. При этом, он сообщил, что австрийские власти сохраняют неформальный канал общения с Россией.

В Москве 24 мая планируется встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам белорусского лидера, на ней будут обсуждаться проблемы, «которых вообще не должно быть в наших отношениях». Путин же, тем временем, назначил нового замглавы МИД РФ — им стал Сергей Бутин, ранее возглавлявший секретариат министра.

Сергей Бутин. МИД РФ.

В Европе не смогли согласовать новые антироссийские санкции

Главы МИД стран Евросоюза, встретившиеся в Брюсселе, не сумели договориться о принятии 11-го пакета антироссийских санкций, а также выделения Украине дополнительных средств из Европейского фонда мира. Венгрия требует отказаться от новых санкций, поскольку Европа страдает от них больше, чем Россия.

Руководитель венгерского МИД Петер Сийярто отметил, что из-за новых санкций экспорт европейских компаний осложнится. Кроме того, министр обеспокоен планами ввести санкции против восьми компаний КНР, которые могут ухудшить отношения ЕС и Пекина. Также Венгрия наотрез отказалась поддерживать ограничения в сфере атомной энергетики РФ, передает РБК.

Будапешт, Венгрия. www.airpano.ru

Тем временем, поставки российской нефти по морю растут и достигли максимальных значений с начала 2022 года. РФ объявляла о сокращении добычи нефти с марта, однако фактические поставки сырой российской нефти на мировой рынок уже достигли 3,81 млн баррелей в сутки. А Республика Сербская заявила о готовности оплачивать российский газ рублями.

Важное — одной строкой

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский не явился на встречу с ним, которая должна была состояться на полях саммита G7 в Хиросиме; Британский премьер Риши Сунак заявил, что считает в корне неправильными любые мирные инициативы по Украине, которые приведут к заморозке конфликта; Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что надеется на скорое начало поставок истребителей Украине; Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем не видит вероятности эскалации конфликта при поставках Украине F-16; Украина попросила Швецию рассмотреть возможность передачи ей истребителей Gripen; Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что после поставок Киеву истребители F-16 будут базироваться на Украине, но ситуацию в ее пользу их наличие не переломит; Лиссабон пока исключает возможность передачи Украине истребителей F-16, потому что они нужны самой Португалии Италия не располагает истребителями F-16, поэтому не может предоставить их Украине, сообщил вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни; В Дании пока не приняли решение о передаче Украине F-16; В Венгрии заявили, что поставки оружия на Украину истощили стратегические запасы ЕС; Глава внешнеполитического ведомства Тайваня Джозеф У выразил надежду, что решение Вашингтона передать истребители F-16 Украине не скажется на сроках поставок аналогичных самолетов острову; Конгресс США откладывает предметное обсуждение дальнейшей помощи Киеву; В кабмине ФРГ заявили, что не знают о планах подготовки США украинских летчиков в Германии; Австрия намерена воздерживаться от отправки солдат на Украину для помощи в разминировании; Казахстан не дал согласия на назначение экс-главы подконтрольной Киеву части ЛНР Сергея Гайдая на пост посла Украины; Очередной, 11-й, пакет антироссийских санкций Евросоюза должен быть согласован к концу июня, когда состоится саммит ЕС, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна; Финская энергокомпания Gasum расторгла долгосрочный контракт на поставку трубопроводного газа с «Газпром экспортом»; Немецкий производитель шин Continental продал свои российские активы многопрофильному холдингу S8 Capital; Дания заявила о желании провести саммит по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского в июле; Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн полагает, что в ситуации вокруг Украины единственным игроком, к которому может прислушаться Россия, является Китай; МИД КНР призвал G7 активнее включаться в урегулирование кризиса на Украине; Марокко поддерживает хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной, заявил министр иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом, Насер Бурита; Жителя Оренбургской области задержали за подготовку терактов по указанию спецслужб Украины, передает ФСБ; Количество беженцев, эвакуированных из Артемовска в Шахтерск, где находятся пункты временного размещения, превышает 3,5 тыс. человек; В Артемовске организуют штаб по оказанию помощи освобожденным территориям; В ЛНР сообщили, что солдаты ВСУ расстреляли за дезертирство 10 мобилизованных сослуживцев; Украинские военнослужащие в конце апреля намеренно забросали гранатами подвал в одном из жилых домов Артемовска (украинское название - Бахмут), в котором прятались мирные жители; Боец запрещенного в РФ «Азова» сознался в убийстве семьи с ребенком в Мариуполе; ВСУ за сутки выпустили 177 боеприпасов по ДНР, ранения получили пять человек, повреждены 10 жилых домов.

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