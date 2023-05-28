День 458-й. Самое важное к утру 28 мая

Главное из брифинга Минобороны РФ 27 мая

На Купянском направлении уничтожено более 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50; На Краснолиманском направлении ВС РФ уничтожили за сутки до 60 военных ВСУ, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-30, а также САУ «Гвоздика»; На Донецком направлении уничтожено более 260 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30; На Южнодонецком и Запорожском направлениях потери ВСУ за сутки составили до 120 военнослужащих, БМП, два автомобиля, САУ Krab, а также РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37; На Херсонском направлении уничтожено до 10 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица Д-30, а также две САУ «Гвоздика»; Средства ПВО РФ за сутки перехватили две ракеты Storm Shadow, 19 снарядов РСЗО HIMARS, две ракеты HARM, сбили 12 беспилотников; ВС РФ уничтожили склад боеприпасов бригады ВСУ на купянском направлении; ВС России уничтожили в ДНР и Запорожской области два склада боеприпасов 79-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ; ВС РФ поразили пункты управления двух бригад ВСУ в населенном пункте Верхнекаменское и Торецк в ДНР; ВС России уничтожили в районе Авдеевки ДНР склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

На Украине заявили о начале отдельных операций в рамках контрнаступления

Вооруженные силы Украины уже начали предварительные операции по подготовке почвы для наступления, заявил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Танк Leopard 2. ru.wikipedia.org

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что контрнаступление еще не началось, но может начаться «завтра или через неделю». Конкретные сроки он не назвал, но уточнил, что ВСУ начнут наступление, когда командиры решат, что Киев «может добиться наилучшего результата на этом этапе войны».

Напомним, 23 мая начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что военные уже получили необходимый для начала контрнаступления минимум вооружений. Тем временем, по данным Politico, США готовятся к тому, что конфликт между Россией и Украиной продлится много лет или даже десятилетий.

У попавших под санкции компаний и граждан РФ заморожены активы на €24,1 млрд

Страны Евросоюза (ЕС) по состоянию на конец мая заморозили частные активы россиян на сумму €24,1 млрд. Еще в конце декабря 2022 года объем замороженных средств оценивался в €18,9 млрд, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии (ЕК). В ЕК уточнили, что под санкции попали 1473 россиянина и 205 компаний из РФ.

Санкции. Евросоюз. Россия. Противостояние. Изображение от master1305 на Freepik

Из-за зарубежных санкций оказалось заморожено около $300 млрд резервов российского Центробанка. По оценкам аналитиков, Западу удалось найти лишь $80–100 млрд из них.

В ЕС обсуждают конфискацию замороженных российских активов и передачу их Украине. ЕК считает, что для этого есть юридические возможности. Кроме того, 17 мая президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что 46 стран-членов Совета Европы решили создать «реестр ущерба» для записи потерь и разрушений на Украине в результате российской военной операции.

Президент Франции Эммануэль Макрон. kremlin.ru

В МИД России раскритиковали власти Турции за поставки вооружения Украине

Поставки Турцией вооружений и техники Украине противоречат планам Анкары обеспечить прекращение огня, считает директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон. По его словам, поведение турецких властей «никак не сочетается с ролью посредника».

«Анкара не раз заявляла о стремлении обеспечить скорейшее прекращение огня на Украине и возобновить при собственном посредничестве переговорный процесс. Разумеется, поставки вооружений и военной техники киевскому режиму прямо противоречат таким намерениям»,— сказал Пилипсон.

Турция. Открытые источники в Интернете (ССО)

Напомним, в августе 2022 года турецкая компания по производству беспилотников Baykar создала украинское подразделение и начала подготовку к строительству завода в стране. Закончить его строительство намерены в течение двух лет. В Кремле обещали, что этот завод будет «демилитаризован». Также в январе 2023-го СМИ писали, что Турция начала поставлять Украине разработанные США кассетные боеприпасы, турецкие власти это отрицали.

Важное — одной строкой

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