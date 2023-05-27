27 мая
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Политика

День 457-й. Самое важное к утру 27 мая

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главное из брифинга Минобороны РФ 26 мая

На донецком направлении российские войска ликвидировали до 190 украинских военных;

На южнодонецком и запорожском направлениях российские войска уничтожили свыше 120 военнослужащих ВСУ;

На краснолиманском направлении ликвидировано более 60 украинских военных;

В ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе Верхнекаменского;

На херсонском направлении ВС РФ ликвидировали до 30 единиц личного состава ВСУ;

В Николаевской области российские войска уничтожили РЛС обнаружения и сопровождения маловысотных целей «СТ-68УМ» ВСУ;

ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного базирования, поразив места хранения боеприпасов украинских войск;

Средства ПВО РФ сбили 20 украинских БПЛА, перехватили ракету «Гром-2», десять снарядов HIMARS, а также две крылатые ракеты Storm Shadow.

Центробанк проанализировал ситуацию в экономике

Центробанк рассказал об уязвимостях финансового сектора, последствиях ухода из РФ иностранных компаний и устойчивости нефинансовой сферы экономики. По данным регулятора, положение кредитных и некредитных финансовых организаций (кроме лизинговых компаний) восстанавливается, но перспективы мировой экономики пока туманны.

Из-за санкций снижается выручка компаний. Расчеты в «токсичных» валютах проводить все сложнее. Переход на дружественные валюты происходит неравномерно. В 2022 году объем переводов россиян иностранным банкам и брокерам вырос. Для банков это оборачивается сокращением пассивной базы, для экономики — удорожанием кредита. Впрочем, 42,2% сбережений граждан хранятся в рублях.

Монеты, диаграмма.
Монеты, диаграмма.
Фото:

К концу I квартала 2023 года разрыв между стоимостью первичного и вторичного жилья достиг 40%. К этому привели льготные ипотечные программы в сочетании с маркетинговыми схемами банков и застройщиков. Риск в том, что если заемщик не сможет обслуживать кредит, то даже продав квартиру, он не сможет погасить ипотеку.

А вот продажа зарубежным бизнесом своих российских «дочек» на экономику практически не повлияло — всего за год было совершено около 200 таких сделок, и только 20% из них составили сделки, связанные с продажей крупных активов стоимостью более 100 млн долларов США.

Доллар. Валюта.
Доллар. Валюта.
CC0

Путин предложил реализовать «предпринимательскую пятилетку»

Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» предложил объявить в России «пятилетие предпринимательского созидательного труда» и наполнить его не официальными мероприятиями, а предметной работой, передает РБК.

Под предметной работой глава государства подразумевает, в частности, модернизацию отраслей экономики, развитие, новых форматов государственно-частного партнерства, взаимодействия бизнеса с регионами и муниципалитетами, а также профессионального образования.

kremlin.ru
kremlin.ru

Тем временем, на совете регионов «Опоры России» глава Сбербанка Герман Греф посетовал на то, что доля малого и среднего бизнеса в общем объеме ВВП России составляет всего 20%, в то время, как в Китае она колеблется между 60% и 70%, в США и Финляндии составляет около 60%, в Италии — больше 70%.

Греф отметил, что в России только 8% предприятий имеют доступ к кредитованию. Он отметил, что бизнесменам сложно сориентироваться в программах господдержки, а глава ЦБ Эльвира Набиуллина указала на то, что они охватывают лишь малую часть бизнеса.

Герман Греф.
Герман Греф.
kremlin.ru

Российский бюджет может недосчитаться части нефтегазовых доходов

Цены на нефть утром в пятницу продолжили снижение на фоне опасения дефолта в США, передает «Интерфакс». Российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что страны ОПЕК+ на встрече в Вене 4 июня обсудят состояние рынка и при необходимости примут новые меры для достижения баланса.

Между тем, серьезно упала цена и на газ. Существенная прибавка европейской ветрогенерации на фоне замершего перед сезоном активного использования кондиционеров рынка привела к тому, что стоимость «голубого топлива» просела на 9% за сутки и опустилась ниже $300 за тысячу кубометров.

&quot;Газпром&quot;.
"Газпром".
t.me/gazprom

«Коммерсантъ» указывает, что Минэкономики рассчитывало на $700 за 1 тыс. кубометров. Напомним, в минувшем году доля нефтегазовых поступлений в общем объеме доходов федерального бюджета составляла 41,6%. Доля газа сравнительно невелика, но тем не менее, в текущем году бюджет РФ может недосчитаться $3–4 млрд поступлений от экспортной пошлины.

Bloomberg также пишет, что летом из-за перенасыщения рынка стоимость газа может стать и вовсе отрицательной. С этим явлением уже сталкивалась Британия в 2006 году. Повышения котировок эксперты ожидают ближе к началу отопительного сезона.

График.
График.
Фото: freepik, автор creativeart.

Важное — одной строкой

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российская спецоперация на территории Украины может растянуться на десятилетия;

Дмитрий Медведев считает, что для удержания территории нужны танки и артиллерия;

«Калашников» разрабатывает в интересах Минобороны РФ новый ручной пулемет;

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия не планирует применять ядерное оружие в спецоперации на территории Украины;

Для полного «освобождения» территории от войск РФ Украине необходимо 48 самолетов F-16, заявляет Минобороны страны;

Министр обороны Канады Анита Ананд сообщила, что страна передаст Киеву 43 управляемые авиационные ракеты AIM-9 Sidewinder из своих запасов;

Канада поставит Украине свыше 40 авиационных ракет AIM-9;

Министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что в стране завершили обучение около 1,5 тыс. украинских военных;

ВСУ за сутки 46 раз обстреливали населенные пункты ДНР, выпустив 277 боеприпасов. В результате обстрелов пострадали семь мирных жителей, в том числе двое детей, повреждены три дома;

В Геленджике предотвращен теракт, сообщила ФСБ, задержан сторонник украинского неонацизма;

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в Энергодаре был предотвращен теракт против журналиста российского федерального СМИ;

Число жителей Украины с доходами, превышающими 1 млн гривен ($27 тыс.), увеличилось более чем на 15% в прошлом году;

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о выходе Украины из Единого экономического пространства;

Япония ввела санкции против 17 физических лиц и 78 компаний из России. Со 2 июня страна также вводит запрет на экспорт для 80 российских организаций;

Польша готовится запретить движение через границу грузовиков с российскими и белорусскими номерами;

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что возобновление авиасообщения с Грузией было его личным решением;

Китайский МИД заявил, что страна надеется на выполнение зерновой сделки в полном объеме;

Спецпредставитель КНР Ли Хуэй во время визита в Европу призвал к немедленному прекращению огня на Украине и сохранению новых регионов в составе РФ;

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обсудил достижение мира на Украине с председателем КНР Си Цзиньпином;

Президент Бразилии заявил, что в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным подтвердил готовность вести диалог с Москвой и Киевом по поиску мира;

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что «в подходящее время» планирует провести переговоры с Владимиром Путиным и обсудить российскую спецоперацию на Украине;

Папа Римский Франциск назвал конфликт между РФ и Украиной «политической проблемой», а мир — возможным только при их контакте.

Altapress.ru продолжает следить за развитием событий. О самых важных новостях 25 мая, 456-го дня специальной военной операции, можно прочитать здесь.

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