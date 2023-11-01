День 615-й. Самое важное к утру 1 ноября

Главные новости
- Накануне республиканцы представили законопроект, который подразумевает выделение Израилю помощи на $14,3 млрд. В Белом доме отмечают, что он не учитывает интересы Украины и союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе.
- В Минцифры Украины анонсировали запуск «смарт-мобилизации». Пилотный проект запустят для операторов дронов, нужно будет пройти тест и собеседование с рекрутером, а затем начать обучение. Сервис позволит понять, сколько человек решает мобилизоваться «не под принуждением, а самостоятельно».
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Путин сменил губернатора Вологодской области. Владимир Путин подписал указ об отставке по собственному желанию губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Георгий Филимонов.
Армия. Мобилизация.
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