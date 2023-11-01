1 ноября
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Политика

День 615-й. Самое важное к утру 1 ноября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Накануне республиканцы представили законопроект, который подразумевает выделение Израилю помощи на $14,3 млрд. В Белом доме отмечают, что он не учитывает интересы Украины и союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе.
  • В Минцифры Украины анонсировали запуск «смарт-мобилизации». Пилотный проект запустят для операторов дронов, нужно будет пройти тест и собеседование с рекрутером, а затем начать обучение. Сервис позволит понять, сколько человек решает мобилизоваться «не под принуждением, а самостоятельно».

  • Путин сменил губернатора Вологодской области. Владимир Путин подписал указ об отставке по собственному желанию губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Георгий Филимонов.

Армия. Мобилизация.
Армия. Мобилизация.
unsplash.com

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Госдума увидела в беспорядках в аэропорту Махачкалы иностранный след.

Мишустин снял Огуряева с должности замглавы Минцифры.

Служба безопасности Украины предъявила певице Юлии Чичериной новые заочные обвинения по четырем статьям Уголовного кодекса.

Блинкен пообещал Кулебе продолжить помощь Украине.

Концепция развития контроля и надзора сохранит принципы ради экономического роста.

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