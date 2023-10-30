День 613-й. Самое важное к утру 30 октября

Главные новости
- Канада в ходе встречи советников по нацбезопасности, посвященной урегулированию конфликта на Украине, предложила создать коалицию стран, которые будут способствовать возвращению украинских детей на родину из России. Канаду поддержали представители многих стран, участвовавших в мероприятии.
- Шойгу назвал модель отношений Москвы и Пекина образцовой. Межгосударственные отношения Москвы и Пекина все более привлекательны для других стран, вовлекают их в сотрудничество с Россией и Китаем, заявил министр обороны РФ.
- На Мальте прошла третья международная конференция по так называемой формуле мира президента Украины Владимира Зеленского. По сравнению с предыдущими встречами в Копенгагене и Джидде встреча на Мальте стала самой представительной, собрав участников из 66 стран.
Деньги.
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Доллар — 94,2 рубля. Евро — 99,5 рублей.
NYT: США разрабатывают гибридные системы ПВО по просьбе Украины.
Над Черным морем и Крымом уничтожено 36 беспилотников.
В Совфеде предложили упростить выкуп акций у акционеров с Запада.
Беженка Мажак призвала украинцев в Ирландии искать работу, а не жить на пособия.
Посольству России отказали в участии в открытии монумента в Калифорнии.
В Китае заявили об углублении стратегического сотрудничества с Россией.
Армия Израиля нанесла удар по военной инфраструктуре Сирии.
Белый дом признал участие США в восстановлении связи в секторе Газа.