День 612-й. Самое важное к утру 29 октября

Главные новости
- МИД России сообщил детали атаки украинских беспилотников на Курскую АЭС. «Один из БПЛА, начиненный взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены. Два других упали на комплекс административных зданий станции. По предварительным данным, в использовавшихся для атаки на АЭС беспилотных летательных аппаратах применялись компоненты, поставленные западными странами», — говорится в сообщении министерства. Стена склада ядерных отходов Курской АЭС получила некритичные повреждения в результате падения украинского дрона, сообщили в пресс-службе «Росэнергоатома».
- Минобороны сообщило о перехвате шести украинских дронов самолетного типа. Четыре перехватили над Орловской областью, еще два — над территорией Тульской области. Средства ПВО за сутки сбили Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенных пунктов Дарьевка в Херсонской области и Терновка в Днепропетровской области. Уничтожено 36 дронов над Черным морем и Крымом, указывает РБК.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на «Великом палестинском митинге», который состоялся в стамбульском аэропорту Ататюрк в знак протеста против боевых действий Израиля в секторе Газа.
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