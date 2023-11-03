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Политика

День 617-й. Самое важное к утру 3 ноября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана займется разработкой конструкторской документации «Джихад-машины». Об этом сообщил министр промышленности и энергетики Чечни Адам Хакимов.
  • В Госдуме в четверг прошло расширенное заседание совета по делам ветеранов при председателе партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергее Миронове и координационного совета ветеранских организаций. Участники встречи, на которой выступили и представители других фракций, ратовали за создание федерального органа по делам ветеранов, трудоустройство участников СВО в школы преподавателями ОБЖ и даже за появление в России «партии вежливых людей».
  • Первый секретарь башкирского рескома КПРФ Юнир Кутлугужин обвинил председателя Курултая (парламента) Башкирии Константина Толкачева («Единая Россия») в «антикоммунистической провокации» и выразил мнение, что его выступление нарушает депутатскую этику и «достойно внимания прокуратуры».
Евро. Валюта.
Евро. Валюта.
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Доллар — 93,3 рубля. Евро — 99,3 рублей.

Трамп оценил ситуацию на Украине словами «дела не идут хорошо».

МГТУ им. Н.Э. Баумана займется разработкой «джихад-машин».

Палата представителей США одобрила помощь Израилю без упоминания Украины.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает повысить для самозанятых порог предельного уровня годового дохода.

Белый дом подтвердил приостановку налоговых договоров с «недружественными» странами.

РФ хочет закрыть демпферные траты за счет повышения НДПИ на газоконденсат.

«Новые люди» вместо запрета абортов предложили увеличить алименты для улучшения рождаемости.

ЦБ утвердил принципы денежно-кредитной политики на три года.

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