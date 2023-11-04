День 618-й. Самое важное к утру 4 ноября

Оппозиционерам припомнили старое. Новосибирский избирком отказал в регистрации на довыборах в местный горсовет Михаилу Рязанцеву и Екатерине Терещенко, представляющим сформированную независимыми депутатами «Коалицию 2020». Поводом для отказа стали данные Минюста об их участии в протестных акциях, инициированных запрещенными в РФ экстремистскими организациями.