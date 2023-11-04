5 ноября
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Политика

День 618-й. Самое важное к утру 4 ноября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Оппозиционерам припомнили старое. Новосибирский избирком отказал в регистрации на довыборах в местный горсовет Михаилу Рязанцеву и Екатерине Терещенко, представляющим сформированную независимыми депутатами «Коалицию 2020». Поводом для отказа стали данные Минюста об их участии в протестных акциях, инициированных запрещенными в РФ экстремистскими организациями.

  • США направляют Украине меньшие пакеты военной помощи, чтобы растянуть поддержку Киеву на более длительный срок, пока конгресс рассматривает выделение средств на эти цели, заявили в Белом доме. Москва осуждает поставки оружия Киеву.

  • Дмитрий Песков прокомментировал новые санкции со стороны США. «Конечно, санкции создают дополнительные проблемы. Но мы адаптировались к санкциям. И любая российская компания в настоящее время в своей работе прежде всего хеджируется от санкционных рисков. Это приносит относительные проблемы, но мы научились их преодолевать», - сказал пресс-секретарь президента.
Патроны, боеприпасы.
Патроны, боеприпасы.
Открытые источники в Интернете (СС0)

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Доллар — 92,4 рубля. Евро — 98,9 рублей.

Бывший начальник Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны РФ вице-адмирал Валерий Исак умер на 75-м году жизни.

Владимир Рогов заявил агентству ТАСС, что российским подразделениям удалось занять несколько опорных пунктов в районе Старомайорского (Времевское направление).

Следственный комитет предъявил заочное обвинение бывшим представителям украинского руководства, принимавшим решение о начале антитеррористической операции на востоке страны в 2014 году.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил бывшего главу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) от должности своего помощника.

Поставки оружия Украине укрепляют ВПК Соединенных Штатов и обеспечивают возможность создания рабочих мест для американцев, заявили в Пентагоне.

Кулеба заявил об изучении Зеленским идеи проведения выборов весной.

Минобороны сообщило о занятии выгодных рубежей на купянском направлении.

Путин назвал противника России на Украине мастером художественного свиста.

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