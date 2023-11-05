День 619-й. Самое важное к утру 5 ноября

Главные новости
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Зеленский исключил переговоры с Россией о территориях. Он заявил, что ни США, ни ЕС не оказывают на него давления. Россия требует признания сложившихся на земле реалий и новых регионов
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Бывший мэр Петрозаводска получил ранение в зоне военной операции.Бывшего мэра карельского города Петрозаводска Владимира Любарского госпитализировали после ранения в зоне военной операции на Украине.
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На подъездах к Крымскому мосту образовались пробки. На Крымском мосту образовались пробки с обеих сторон после того, как движение перекрыли на два часа.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на марафоне "Знание" в рамках международной выставки-форума "Россия" в Москве заявил:
"Украина — "несчастная страна", за которую платят США, как "в такси по счетчику"."
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