День 621-й. Самое важное к утру 7 ноября

Доллар — 92,39 рубля. Евро — 99,09 рублей.

Песков: Путин пока не делал заявлений по участию в выборах.

Импортной говядине облегчают въезд. С 7 ноября на всей территории Херсонской области комендантский час будет действовать с 20:00 до 06:00 часов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Киев не получил в полном объеме то оружие, которое ему было ранее обещано странами Запада.

Кулеба заявил, что Украина готовится к "самой ужасной зиме в истории".