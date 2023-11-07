День 621-й. Самое важное к утру 7 ноября

Главные новости
- Трамп заверил в возможности завершить конфликт на Украине за 24 часа, Зеленский пригласил его в Киев и пообещал переубедить за 24 минуты. Экс-президент отказался, пояснив, что сейчас украинской тематикой занимается Байден.
- В зоне военной операции уничтожены места хранения безэкипажных катеров, а также авиационных боеприпасов ВСУ, сообщило Минобороны.
Места хранения были уничтожены оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил.
- Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект указа о продлении в стране военного положения и мобилизации на 90 суток, сообщил депутат Ярослав Железняк.
В случае принятия документа они будут действовать до 14 февраля 2024 года. Это будет уже девятое продление, в последний раз такой документ принимали в августе, он действует до 15 ноября.
Армия. Мобилизация.
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Доллар — 92,39 рубля. Евро — 99,09 рублей.
Песков: Путин пока не делал заявлений по участию в выборах.
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С 7 ноября на всей территории Херсонской области комендантский час будет действовать с 20:00 до 06:00 часов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Киев не получил в полном объеме то оружие, которое ему было ранее обещано странами Запада.
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