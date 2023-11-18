18 ноября
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Политика

День 632-й. Самое важное к утру 18 ноября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Песков считает iPhone уязвимым, но продолжает использовать. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле по-прежнему пользуются iPhone. Смартфон такой марки использует и сам пресс-секретарь президента. При этом он отметил уязвимость техники Apple с точки зрения защиты персональных данных.

  • Зеленский заявил, что без поддержки со стороны Запада ВСУ могут начать отступать. Bloomberg пишет, что США смогут принять закон о военной помощи Киеву не ранее середины декабря. Москва осуждает поставки оружия Украине

  • На Украине в ноябре—декабре в надлежащее состояние приведут «рекордное число» бомбоубежищ, сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Александр Камышин. «В ноябре будет приведено в надлежащее состояние рекордное число укрытий. А в декабре еще больше», — написал он в телеграм-канале.

Пистолет, оружие.
Пистолет, оружие.
CC0

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Курс доллара - 90,00; евро - 97,82.

ТАСС: «Сармат» поставлен на опытно-боевое дежурство в Ужурском ракетном соединении.

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Глава Волоколамска Михаил Сылка ушел в отставку.

Сербия заявила о готовности участвовать в восстановлении Украины.

Минобороны России сообщило о потерях Украины при попытках пересечь Днепр.

WSJ сообщила о неспособности стран Европы заменить США для Украины.

Госдума актуализировала закон о занятости населения.

EU Observer: запрет ЕС на российские алмазы коснется ювелирных изделий.

Госдума одобрила приоритетное трудоустройство военных и добровольцев.

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