День 632-й. Самое важное к утру 18 ноября

Главные новости
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Песков считает iPhone уязвимым, но продолжает использовать. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле по-прежнему пользуются iPhone. Смартфон такой марки использует и сам пресс-секретарь президента. При этом он отметил уязвимость техники Apple с точки зрения защиты персональных данных.
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Зеленский заявил, что без поддержки со стороны Запада ВСУ могут начать отступать. Bloomberg пишет, что США смогут принять закон о военной помощи Киеву не ранее середины декабря. Москва осуждает поставки оружия Украине
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На Украине в ноябре—декабре в надлежащее состояние приведут «рекордное число» бомбоубежищ, сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Александр Камышин. «В ноябре будет приведено в надлежащее состояние рекордное число укрытий. А в декабре еще больше», — написал он в телеграм-канале.
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Курс доллара - 90,00; евро - 97,82.
ТАСС: «Сармат» поставлен на опытно-боевое дежурство в Ужурском ракетном соединении.
Единороссов вооружили партийными тезисами для работы с избирателями.
Глава Волоколамска Михаил Сылка ушел в отставку.
Сербия заявила о готовности участвовать в восстановлении Украины.
Минобороны России сообщило о потерях Украины при попытках пересечь Днепр.
WSJ сообщила о неспособности стран Европы заменить США для Украины.
Госдума актуализировала закон о занятости населения.
EU Observer: запрет ЕС на российские алмазы коснется ювелирных изделий.
Госдума одобрила приоритетное трудоустройство военных и добровольцев.