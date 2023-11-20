День 634-й. Самое важное к утру 20 ноября

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об увольнении Татьяны Остащенко с должности командующего медицинскими силами ВСУ. Новым командующим назначен Анатолий Казмирчук. Ранее он руководил Национальным военно-медицинским клиническим центром в Киеве.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев предложил предоставить российское гражданство и выплаты от государства всем бойцам вооруженных сил Украины (ВСУ), которые готовы перейти на сторону РФ.