20 ноября
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Политика

День 634-й. Самое важное к утру 20 ноября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил об увольнении Татьяны Остащенко с должности командующего медицинскими силами ВСУ. Новым командующим назначен Анатолий Казмирчук. Ранее он руководил Национальным военно-медицинским клиническим центром в Киеве.

  • Первый зампред комитета Госдумы по обороне, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев предложил предоставить российское гражданство и выплаты от государства всем бойцам вооруженных сил Украины (ВСУ), которые готовы перейти на сторону РФ.

  • Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сомневается в том, что Киев в долгосрочной перспективе сможет противостоять России и находиться с ней в состоянии военного конфликта.

Армия.
Армия.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 89,73 рублей. Евро — 98,00 рублей.

Депутат Госдуарственной думы от «Единой России» Максим Иванов допустил «повышение криминогенной обстановки» после возвращения людей с зоны военных действий на территории Украины.

Летчик вооруженных сил Украины перешел на сторону России, сообщает ТАСС со ссылкой на летчика вертолета Ка-52 Алексея Воеводу, который называет себя организатором побега.

Продвижения ВСУ не стоит ждать до весны, пишут СМИ.

Шойгу высоко оценил успехи ракетных войск и артиллерии в ходе СВО.

Группировка "Днепр" разбрасывает листовки c призывом к ВСУ сдаться.

Четыре пункта пропуска на российско-финской границе закрыты на три месяца.

Регионы Центральной России усилили противовоздушную оборону.

Новым начальником ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России стал генерал-лейтенант Дмитрий Клименко.

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