День 593-й. Самое важное к утру 10 октября

Государственный секретарь США Энтони Блинкен не считает, что атака «Хамаса» на Израиль является попыткой отвлечь внимание Запада от Украины;

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о неопределенности по будущему финансированию помощи Украине со стороны США;

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что спецназ его ведомства трижды пытался получить контроль над Запорожской АЭС. Все попытки были отбиты российскими силами;

Действия украинской государственной аудиторской службы приведут к полному сворачиванию ракетных программ в стране, сообщает телеканал «Прямой» со ссылкой на письмо конструкторского бюро «Луч», адресованного премьер-министру Украины Денису Шмыгалю;

Страны-члены НАТО подписали контракты на Є2,4 млрд для новых закупок боеприпасов, в том числе для Украины;

Страны НАТО, за исключением США, увеличат военные расходы в 2023 году на 8,3% по сравнению с 2022 годом;

Украина выполнила 79% условий соглашения для начала переговоров о членстве в Европейском союзе, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;

Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ в ответ на вопрос украинского экс-президента Петра Порошенко о возможности приема Украины в организацию на саммите альянса в Вашингтоне летом 2024 года посоветовал Киеву сосредоточиться «на внутренних структурных реформах»;

Украина возбудила около шести тысяч уголовных дел по обвинению в сотрудничестве с РФ и осудила людей, которые потенциально не нарушали никаких законов в соответствии с международным правом, заявила заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Нада Ал-Нашиф;

Глава киевского режима Владимир Зеленский своими указами снял с должности командующего силами территориальной обороны ВСУ Игоря Танцюру и назначил вместо него Анатолия Баргилевича;

Veon закрыла сделку по продаже бизнеса в России менеджменту «Вымпелкома», сообщила компания. Сделка не предусматривает соглашений об обратном выкупе;