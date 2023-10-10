День 593-й. Самое важное к утру 10 октября

Главные новости
- Россияне перешли в сентябре к приобретению валюты, купив ее за месяц на 39,4 млрд руб., подсчитал Банк России в «Обзоре рисков финансовых рынков». Крупнейшие экспортеры увеличили продажи валюты с $7,2 до 9,2 млрд. Доллар завершил торги на отметке ниже 100 руб.— 99,3 руб., евро — 104,8 руб. Кроме того, в сентябре объем проданных дружественными нерезидентами акций стал самым крупным с февраля 2022 года и достиг 32 млрд руб. Это больше, чем совокупный объем проданных ими акций за период с января по август.
- Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью «РИА Новости» анонсировала «крупные обмены» военнопленными. По ее словам, работа с украинским омбудсменом ведется ежедневно. Вместе с тем, Москалькова подчеркнула, что главным координатором процесса выступает, конечно, Минобороны.
- События на Ближнем Востоке не повлияют на помощь Украине со стороны ЕС, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. Однако ряд конгрессменов-республиканцев в конгрессе США выступают за перенаправление Тайваню военной помощи, которую в настоящий момент получает Украина, передает «Коммерсантъ».
Одной строкой
Государственный секретарь США Энтони Блинкен не считает, что атака «Хамаса» на Израиль является попыткой отвлечь внимание Запада от Украины;
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о неопределенности по будущему финансированию помощи Украине со стороны США;
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что спецназ его ведомства трижды пытался получить контроль над Запорожской АЭС. Все попытки были отбиты российскими силами;
Действия украинской государственной аудиторской службы приведут к полному сворачиванию ракетных программ в стране, сообщает телеканал «Прямой» со ссылкой на письмо конструкторского бюро «Луч», адресованного премьер-министру Украины Денису Шмыгалю;
Страны-члены НАТО подписали контракты на Є2,4 млрд для новых закупок боеприпасов, в том числе для Украины;
Страны НАТО, за исключением США, увеличат военные расходы в 2023 году на 8,3% по сравнению с 2022 годом;
Украина выполнила 79% условий соглашения для начала переговоров о членстве в Европейском союзе, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;
Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ в ответ на вопрос украинского экс-президента Петра Порошенко о возможности приема Украины в организацию на саммите альянса в Вашингтоне летом 2024 года посоветовал Киеву сосредоточиться «на внутренних структурных реформах»;
Украина возбудила около шести тысяч уголовных дел по обвинению в сотрудничестве с РФ и осудила людей, которые потенциально не нарушали никаких законов в соответствии с международным правом, заявила заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Нада Ал-Нашиф;
Глава киевского режима Владимир Зеленский своими указами снял с должности командующего силами территориальной обороны ВСУ Игоря Танцюру и назначил вместо него Анатолия Баргилевича;
Veon закрыла сделку по продаже бизнеса в России менеджменту «Вымпелкома», сообщила компания. Сделка не предусматривает соглашений об обратном выкупе;
С начала 2022 года зафиксировано более 5 тыс. хакерских атак на критическую инфраструктуру России с территории Украины и стран НАТО, заявил замсекретаря Совета безопасности Олег Храмов.