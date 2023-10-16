День 599-й. Самое важное к утру 16 октября

Главные новости
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что положение российских войск практически по всей линии соприкосновения в зоне СВО, в том числе на купянском, запорожском и авдеевском направлениях, улучшилось, а украинское контрнаступление полностью провалилось, передает ТАСС. На донецком направлении ВС РФ ликвидировали до 410 единиц живой силы противника, на южнодонецком — до 155 единиц, также здесь поражено скопление техники и сорвано пять попыток ротации ВСУ. Еще 180 украинских военных уничтожено на краснолиманском направлении.
- Президент США Джозеф Байден на предстоящей неделе обсудит с Конгрессом выделение более $2 млрд на поставки вооружения и военной техники Украине и Израилю. Тем временем, в Германии большая часть населения (55%), по данным социологического института YouGov, поддержала решение канцлера Олафа Шольца не отправлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, передает «Коммерсантъ». Министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что западные партнеры начали уставать от финансовой и военной помощи Киеву, а уровень поддержки снижается на фоне приближающихся выборов президента США и выборов в Европарламент.
- Инвестиционная привлекательность российских регионов из-за событий 2022 года в среднем ослабла. К такому выводу пришли аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА», рассчитавшие уровень инвестиционного потенциала для каждого региона страны и медианный индекс. Его значение снизилось до 0,58 пункта с 0,61, которые были зафиксированы в 2020 и в 2021 годах, пишет РБК. Эксперты оценивали изменения делового климата по пяти параметрам: обеспеченность инфраструктурой, социальное развитие, уровень экономики, финансовые ресурсы и состояние окружающей среды. Для каждого из блоков также было рассчитано медианное значение, причем ухудшилось оно только для блока состояния окружающей среды.
Одной строкой
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин не создают и не планируют военно-политический союз;
В ночь на 15 октября над территорией России перехватили 27 беспилотников самолетного типа, из них 18 — над Курской областью и два — над Белгородской, отчиталось Минобороны;
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал «РИА Новости», что у ЕС не получилось «поставить Россию на колени в экономическом плане, приблизиться к миру»;
Большие траты стран Запада привели к высоким процентным ставкам по всему миру, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов;
Союзники Украины передали ей системы противовоздушной обороны «в использование» на время отопительного сезона;
Из-за дефицита ВСУ стараются не использовать против дронов системы ПВО, задействуя мобильные группы;
Первый за 18 лет регулярный поезд отправился из Львова в Варшаву с пересадкой в Раве-Русской;
МВФ создал фонд с целью сбора $65 млн для развития Украины, сообщил глава Нацбанка Андрей Пышный;
Кандидат на пост президента Финляндии Пекка Хаависто предложил запретить возможность одновременно иметь российское и финское гражданство;
ВСУ вряд ли удастся выйти к Азовскому морю к концу года, заявил секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко;
Западные страны в 2013 году не стали выделять средства, которые Киев просил у них на развитие страны, но сейчас охотно дают сопоставимые суммы на ее разрушение. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров;
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский уже достал, конечно, всех.