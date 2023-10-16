День 599-й. Самое важное к утру 16 октября

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин не создают и не планируют военно-политический союз;

В ночь на 15 октября над территорией России перехватили 27 беспилотников самолетного типа, из них 18 — над Курской областью и два — над Белгородской, отчиталось Минобороны;

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал «РИА Новости», что у ЕС не получилось «поставить Россию на колени в экономическом плане, приблизиться к миру»;

Большие траты стран Запада привели к высоким процентным ставкам по всему миру, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов;

Союзники Украины передали ей системы противовоздушной обороны «в использование» на время отопительного сезона;

Из-за дефицита ВСУ стараются не использовать против дронов системы ПВО, задействуя мобильные группы;

Первый за 18 лет регулярный поезд отправился из Львова в Варшаву с пересадкой в Раве-Русской;

МВФ создал фонд с целью сбора $65 млн для развития Украины, сообщил глава Нацбанка Андрей Пышный;

Кандидат на пост президента Финляндии Пекка Хаависто предложил запретить возможность одновременно иметь российское и финское гражданство;

ВСУ вряд ли удастся выйти к Азовскому морю к концу года, заявил секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко;

Западные страны в 2013 году не стали выделять средства, которые Киев просил у них на развитие страны, но сейчас охотно дают сопоставимые суммы на ее разрушение. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров;