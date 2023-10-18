День 601-й. Самое важное к утру 18 октября

Главные новости
- 17 октября президент России Владимир Путин прилетел в Пекин на форум «Один пояс — один путь». Там он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, главой Лаоса Тхонглуном Сисулитом, руководителем Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и премьером Таиланда Сеттхой Тхависином.
- Ставки фрахта на транспортировку российской нефти из балтийских портов в Индию подскочили почти на 50% с прошлой недели из-за ужесточения контроля за санкционными ограничениями, пишет Reuters cо ссылкой на источники. Ранее сообщалось, что США ввели санкции против двух компаний-судовладельцев, перевозивших российскую нефть, цены на которую превышали установленный странами Запада потолок в $60 за баррель.
- Румыния создала в порту Констанца пять якорных стоянок для рейдовой перевалки украинского зерна с барж на крупнотоннажные суда, что значительно снижает стоимость логистики. Президент Молдавии Майя Санду выступила за транзит украинского зерна в Европу через территорию республики, передает «Коммерсантъ».
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59 компаний из 23 стран присоединились к украинскому альянсу оборонных индустрий, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, они будут вместе с Украиной производить оружие;
Поляки Россию не любят, занимают враждебную позицию, это абсурдно и Москве это не нравится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков;
Финляндия в ближайшие месяцы начнет строить ограждение на границе с Россией: Хельсинки опасается потока нелегальных мигрантов;
США за время конфликта на Украине не смогли разорвать связи между Россией и Китаем, партнерство между странами носит устойчивый характер, пишет газета Wall Street Journal;
Госдума в первом чтении отозвала ратификацию договора о ядерных испытаниях;
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования;
Киевский режим впервые использовал американские дальнобойные ракеты ATACMS против российских вооруженных сил;
Европейский парламент поддержал выделение в течение ближайших четырех лет €50 млрд на восстановление Украины;
Российские власти могут зеркально ответить на использование недружественными странами доходов, полученных от инвестирования «замороженных» российских активов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов;
США передали Украине все обещанные танки M1A1 Abrams — 31 единицу;
Вооруженные силы Литвы и немецкие оборонные предприятия приступили к ремонту поврежденных на Украине танков Leopard;
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс прибыл в Вашингтон для проведения срочных переговоров по ситуации на Ближнем Востоке и на Украине.