День 602-й. Самое важное к утру 19 октября

Глава КНР Си Цзиньпин после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Китай поддерживает Россию в следовании по пути национального возрождения и защиты национального суверенитета, безопасности и интересов;

Нидерланды испытывают нехватку мест для размещения беженцев с Украины. Об этом сообщила газета Trouw;

Украина и Румыния подписали меморандум об укреплении сотрудничества по обеспечению транзита украинской продукции через румынскую территорию, а также наращивании оборонных производственных мощностей и расширении производства боеприпасов;

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассчитывает, что в 2024-2025 году в полной мере заработает общеевропейский аналог генерального штаба. По его мнению, к этому Европу вынуждает ситуация в регионе Сахеля, на Ближнем Востоке, в Закавказье и на Украине;

Россия высоко ценит поддержку спецоперации со стороны КНДР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров;

Страны G7 обсудят на этой неделе четыре варианта санкций против российских производителей алмазов;

Германия и Великобритания не планируют возобновлять сотрудничество с Россией в области поставок энергоносителей в масштабах, характерных для периода до начала спецоперации РФ на Украине;

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, направленный на блокировку онлайн-ресурсов, содержащих призывы к финансированию Вооруженных сил Украины и других вооруженных формирований противника в условиях спецоперации;

Белорусские военные в рамках проходящей комплексной проверки боеготовности вооруженных сил отрабатывают ведение боевых действий механизированных подразделений и авиации с учетом опыта боевых действий в зоне специальной военной операции;

Статус временной защиты получили в Чехии 362 594 беженца с Украины. За последнюю неделю он был предоставлен 1 774 украинцам;

Научно-производственное объединение «Грань» запустит в конце октября серийное производство роботизированного комплекса БРГ-1 для эвакуации раненых и платформы для минирования «Минер БР-1»;