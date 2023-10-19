19 октября
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Политика

День 602-й. Самое важное к утру 19 октября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Министр обороны Великобритании Грант Шэппс в интервью газете Politico во время визита в Вашингтон призвал мировое сообщество не забывать об Украине на фоне войны между Израилем и «Хамасом». «Мы можем сконцентрироваться и на Европе, и на Ближнем Востоке одновременно, и я приехал сюда, чтобы скоординировать работу по этим направлениям»,— цитирует чиновника «Коммерсантъ».
  • Президент США Джозеф Байден планирует уже в конце этой недели запросить у конгресса около $60 млрд на помощь Украине, сообщает NBC News со ссылкой на три осведомленных источника. Киеву направят большую часть средств из пакета на сумму $100 млрд, в котором объединят помощь Украине, Израилю, Тайваню и на охрану американской границы, передает РБК.
  • «Давно анонсированное» контрнаступление ВСУ на херсонском направлении не дало никаких результатов, как и более ранние попытки наступательных действий на других участках фронта, заявил президент РФ Владимир Путин. Он назвал смешными утверждения о том, что РФ якобы проигрывает войну на Украине и добавил, что решение Вашингтона поставить Киеву тактические баллистические ракеты ATACMS просто продлевает агонию киевского режима, передает ТАСС.
Танк Т-90М &quot;Прорыв&quot;.
Танк Т-90М "Прорыв".
Кадр видео пресс-службы Уралвагонзавода / tvzvezda.ru

Одной строкой

Глава КНР Си Цзиньпин после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Китай поддерживает Россию в следовании по пути национального возрождения и защиты национального суверенитета, безопасности и интересов;

Нидерланды испытывают нехватку мест для размещения беженцев с Украины. Об этом сообщила газета Trouw;

Украина и Румыния подписали меморандум об укреплении сотрудничества по обеспечению транзита украинской продукции через румынскую территорию, а также наращивании оборонных производственных мощностей и расширении производства боеприпасов;

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассчитывает, что в 2024-2025 году в полной мере заработает общеевропейский аналог генерального штаба. По его мнению, к этому Европу вынуждает ситуация в регионе Сахеля, на Ближнем Востоке, в Закавказье и на Украине;

Россия высоко ценит поддержку спецоперации со стороны КНДР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров;

Страны G7 обсудят на этой неделе четыре варианта санкций против российских производителей алмазов;

Германия и Великобритания не планируют возобновлять сотрудничество с Россией в области поставок энергоносителей в масштабах, характерных для периода до начала спецоперации РФ на Украине;

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, направленный на блокировку онлайн-ресурсов, содержащих призывы к финансированию Вооруженных сил Украины и других вооруженных формирований противника в условиях спецоперации;

Белорусские военные в рамках проходящей комплексной проверки боеготовности вооруженных сил отрабатывают ведение боевых действий механизированных подразделений и авиации с учетом опыта боевых действий в зоне специальной военной операции;

Статус временной защиты получили в Чехии 362 594 беженца с Украины. За последнюю неделю он был предоставлен 1 774 украинцам;

Научно-производственное объединение «Грань» запустит в конце октября серийное производство роботизированного комплекса БРГ-1 для эвакуации раненых и платформы для минирования «Минер БР-1»;

Украинские командиры на запорожском направлении не владеют ситуацией и отправляют бойцов на российские позиции, считая их своими, рассказал ТАСС пленный стрелок 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

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