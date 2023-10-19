День 602-й. Самое важное к утру 19 октября

Главные новости
- Министр обороны Великобритании Грант Шэппс в интервью газете Politico во время визита в Вашингтон призвал мировое сообщество не забывать об Украине на фоне войны между Израилем и «Хамасом». «Мы можем сконцентрироваться и на Европе, и на Ближнем Востоке одновременно, и я приехал сюда, чтобы скоординировать работу по этим направлениям»,— цитирует чиновника «Коммерсантъ».
- Президент США Джозеф Байден планирует уже в конце этой недели запросить у конгресса около $60 млрд на помощь Украине, сообщает NBC News со ссылкой на три осведомленных источника. Киеву направят большую часть средств из пакета на сумму $100 млрд, в котором объединят помощь Украине, Израилю, Тайваню и на охрану американской границы, передает РБК.
- «Давно анонсированное» контрнаступление ВСУ на херсонском направлении не дало никаких результатов, как и более ранние попытки наступательных действий на других участках фронта, заявил президент РФ Владимир Путин. Он назвал смешными утверждения о том, что РФ якобы проигрывает войну на Украине и добавил, что решение Вашингтона поставить Киеву тактические баллистические ракеты ATACMS просто продлевает агонию киевского режима, передает ТАСС.
Одной строкой
Глава КНР Си Цзиньпин после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Китай поддерживает Россию в следовании по пути национального возрождения и защиты национального суверенитета, безопасности и интересов;
Нидерланды испытывают нехватку мест для размещения беженцев с Украины. Об этом сообщила газета Trouw;
Украина и Румыния подписали меморандум об укреплении сотрудничества по обеспечению транзита украинской продукции через румынскую территорию, а также наращивании оборонных производственных мощностей и расширении производства боеприпасов;
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассчитывает, что в 2024-2025 году в полной мере заработает общеевропейский аналог генерального штаба. По его мнению, к этому Европу вынуждает ситуация в регионе Сахеля, на Ближнем Востоке, в Закавказье и на Украине;
Россия высоко ценит поддержку спецоперации со стороны КНДР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров;
Страны G7 обсудят на этой неделе четыре варианта санкций против российских производителей алмазов;
Германия и Великобритания не планируют возобновлять сотрудничество с Россией в области поставок энергоносителей в масштабах, характерных для периода до начала спецоперации РФ на Украине;
Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, направленный на блокировку онлайн-ресурсов, содержащих призывы к финансированию Вооруженных сил Украины и других вооруженных формирований противника в условиях спецоперации;
Белорусские военные в рамках проходящей комплексной проверки боеготовности вооруженных сил отрабатывают ведение боевых действий механизированных подразделений и авиации с учетом опыта боевых действий в зоне специальной военной операции;
Статус временной защиты получили в Чехии 362 594 беженца с Украины. За последнюю неделю он был предоставлен 1 774 украинцам;
Научно-производственное объединение «Грань» запустит в конце октября серийное производство роботизированного комплекса БРГ-1 для эвакуации раненых и платформы для минирования «Минер БР-1»;
Украинские командиры на запорожском направлении не владеют ситуацией и отправляют бойцов на российские позиции, считая их своими, рассказал ТАСС пленный стрелок 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.