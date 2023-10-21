День 604-й. Самое важное к утру 21 октября

Литва предложила включить в 12-й пакет санкций Евросоюза запрет на поставки в Россию радиаторов центрального отопления, гвоздей, гаек, кнопок, швейных игл и вязальных спиц;

Минюст расширил список иностранных агентов, добавив в него трех человек. В реестр попал бывший замминистра иностранных дел (1991—1993) Георгий Кунадзе. Также статус иноагента получили журналист, главный редактор издания «Довод» (признан иноагентом) Илья Косыгин и политолог Михаил Савва.

На Украине к трем годам тюрьмы приговорили жителя Балаклеи (Харьковская область), который получил повестку и спрятался на даче у приятеля.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что территории Украины, вошедшие в состав России, уже не считаются частью страны. Так он прокомментировал возможность проведения президентских выборов на Украине в марте 2024 года.

Хорватия в рамках военной помощи Украине передала все свои транспортные вертолеты Ми-8. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на встрече с хорватским коллегой в Пентагоне.