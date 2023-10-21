21 октября
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Политика

День 604-й. Самое важное к утру 21 октября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Главнокомандующим воздушно-космическими силами Российской Федерации назначили генерал-полковника Виктора Афзалова, сообщает РИА Новости.
  • Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией.
  • Средства на оказание помощи Украине в федеральном бюджете США практически закончились. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Армия РФ, вооруженные силы РФ, военный самолет, ВВС России.
Армия РФ, вооруженные силы РФ, военный самолет, ВВС России.
Министерство обороны РФ.

Одной строкой

Литва предложила включить в 12-й пакет санкций Евросоюза запрет на поставки в Россию радиаторов центрального отопления, гвоздей, гаек, кнопок, швейных игл и вязальных спиц;

Минюст расширил список иностранных агентов, добавив в него трех человек.

В реестр попал бывший замминистра иностранных дел (1991—1993) Георгий Кунадзе. Также статус иноагента получили журналист, главный редактор издания «Довод» (признан иноагентом) Илья Косыгин и политолог Михаил Савва.

На Украине к трем годам тюрьмы приговорили жителя Балаклеи (Харьковская область), который получил повестку и спрятался на даче у приятеля.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что территории Украины, вошедшие в состав России, уже не считаются частью страны. Так он прокомментировал возможность проведения президентских выборов на Украине в марте 2024 года.

Хорватия в рамках военной помощи Украине передала все свои транспортные вертолеты Ми-8. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на встрече с хорватским коллегой в Пентагоне.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что поездка Владимира Путина в штаб объединенной группировки войск в Ростове-на-Дону заранее не планировалась и была оперативно организована соответствующими службами.

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