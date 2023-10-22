22 октября
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Политика

День 605-й. Самое важное к утру 22 октября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Конфликт на Украине можно было урегулировать еще в 2022 году при выполнении ряда условий, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер в интервью газете Berliner Zeitung. Он считает, что положить конец конфликту на Украине можно было бы, если бы не были затронуты геополитические интересы. США, по его мнению, единственные, кто мог бы решить вопрос с урегулированием.
  • В МИД России вызван временный поверенный в делах Чешской Республики в Российской Федерации Ян Ондржейка, говорится в сообщении МИДа. Ему был заявлен протест в связи с позицией Праги по ситуации на Украине.
  • Месячная зарплата участников военной операции на Украине с учетом индексации денежного довольствия военнослужащим составит от 210 тыс. руб. Об этом говорится в материале газеты «Красная звезда» (ведомственная газета Минобороны).
Армия РФ, вооруженные силы РФ, военный вертолет, ВВС России.
Армия РФ, вооруженные силы РФ, военный вертолет, ВВС России.
Министерство обороны РФ.

Одной строкой

Калининский район Донецка подвергся обстрелу, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Российские военные отразили 18 атак Вооруженных сил Украины на разных направлениях в зоне спецоперации.

Средства ПВО в Ростовской области сбили воздушную цель, сообщил в своем Telegram-канале Василий Голубев.

Вооруженные силы РФ нанесли авиационные, ракетные и артиллерийские удары по местам сосредоточения живой силы и техники ВСУ на южнодонецком направлении.

Киев предпринял очередную попытку атаковать российские объекты беспилотником, БПЛА перехвачен средствами ПВО над Воронежской областью.

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