2 сентября
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Политика

День 555-й. Самое важное к утру 2 сентября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Генпрокуратура признала фонд «Свободная Бурятия» нежелательной организацией, в марте он попал в реестр иностранных агентов. Фонд был создан в США после начала военной операции и помогал расторгнуть контракт на службу в армии.

  • Президент Украины Владимир Зеленский недоволен работой военных комиссариатов страны, которые не могут набрать достаточное количество призывников для ВСУ из-за процветающего взяточничества

  • В Киеве случайно озвучили данные о потере 400 тысяч украинских военных с начала конфликта в стране, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Армия.
Армия.
unsplash.com

Одной строкой

На выборах в заксобрание и советы муниципалитетов Запорожской области нарушений не зафиксировано;

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов по поручению главы республики Рамзана Кадырова взял под контроль инцидент с дракой в Москве, одним из участников которой стал чеченский спортсмен Шовхал Чурчаев;

Госпитализированный в Москве депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сокол может в ближайшее время снять кандидатуру с выборов главы Хакасии;

Новейший стратегический ракетный комплекс «Сармат» поставлен на боевое дежурство;

Вероятность повышения ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России 15 сентября велика;

КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря;

Украинские дроны в третий раз за ночь попытались атаковать Крымский мост;

Минобороны сообщило о перехваченном над Белгородской областью дроне;

США вслед за Великобританией в скором времени передадут армии Украины снаряды с обедненным ураном;

Белоруссия обвинила польский военный вертолет в нарушении границы;

Польша пригрозила отрезать Белоруссию от Европы;

Президент России Владимир Путин сообщил, что скоро встретится с китайским лидером Си Цзиньпином. Одной из тем встречи станет развитие гуманитарных контактов.

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