День 555-й. Самое важное к утру 2 сентября

На выборах в заксобрание и советы муниципалитетов Запорожской области нарушений не зафиксировано;

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов по поручению главы республики Рамзана Кадырова взял под контроль инцидент с дракой в Москве, одним из участников которой стал чеченский спортсмен Шовхал Чурчаев;

Госпитализированный в Москве депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сокол может в ближайшее время снять кандидатуру с выборов главы Хакасии;

Новейший стратегический ракетный комплекс «Сармат» поставлен на боевое дежурство;

Вероятность повышения ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России 15 сентября велика;

КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря;

Украинские дроны в третий раз за ночь попытались атаковать Крымский мост;

Минобороны сообщило о перехваченном над Белгородской областью дроне;

США вслед за Великобританией в скором времени передадут армии Украины снаряды с обедненным ураном;

Белоруссия обвинила польский военный вертолет в нарушении границы;

Польша пригрозила отрезать Белоруссию от Европы;