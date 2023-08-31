День 553-й. Самое важное к утру 31 августа

Страны Евросоюза хотят импортировать в 2023 году из России рекордные объемы СПГ, сообщает Financial Times со ссылкой на данные Global Witness.

Россия «на данный момент» не намерена расследовать на международном уровне крушение бразильского самолета Embraer, на борту которого был Евгений Пригожин, сообщил Reuters бразильский центр по исследованию и предотвращению авиапроисшествий (CENIPA).

WP: США отказываются снижать потолок цен на российскую нефть до 30 долларов за баррель.

Российский инвестор смог вывести свои активы на 2 млн долларов, замороженные в бельгийском депозитарии Euroclear, сообщил «Ведомостям» представитель адвокатского бюро Nektorov, Saveliev & Partners.

В МИД РФ учреждена новая должность — посол по особым поручениям по преступлениям украинского руководства, ее займет Родион Мирошник, сообщила Захарова.

МГУ в 2023 году принял на обучение 115 участников спецоперации и их детей, рассказал ректор университета Садовничий.

Сборная Украины снялась с чемпионата мира под эгидой Международной федерации компьютерного спорта во всех дисциплинах из-за допуска к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии под национальными флагами — тренер украинской команды по PUBG Mobile Дмитрий Кузьменко.

Официальный курс доллара США на 31 августа — 95,93 руб., евро — 104,45 руб., юаня — 13,13 руб. — ЦБ РФ.

Курс евро на Мосбирже вновь превысил 105 руб. — данные торгов.

ЕС намерен создать фонд военного содействия Украине на 2024-2027 годы объемом 5 млрд евро в год — верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Боррель.

Инициатива президента Путина о поставке в Турцию для переработки 1 млн тонн зерна по льготной цене является оптимальной альтернативой зерновой сделке — МИД РФ.

Суд приговорил активистку из Петербурга Ольгу Смирнову к шести годам колонии общего режима за распространение фейков о действиях Вооруженных Сил РФ — объединенная пресс-служба судов города.