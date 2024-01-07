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Политика

День 682-й. Самое важное к утру 6 января

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • В России прошли рождественские службы. Патриарх Кирилл возглавил рождественскую литургию в храме Христа Спасителя, где ранее была установлена икона «Троица» Андрея Рублева.
  • Президент Владимир Путин встретил Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа в резиденции Ново-Огарево вместе с семьями Героев России, погибших в ходе военной операции. Он также провел встречу с родственниками погибших, на которой пообещал обсудить с министром обороны Сергеем Шойгу озвученные проблемы.
  • Шарль Мишель досрочно уйдет с поста главы Евросовета. Он намерен принять участие в выборах в Европарламент.
Армия. Мобилизация.
Армия. Мобилизация.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар - 90,95 рублей. Евро - 99,63 рубля;

Минобороны: над Черным морем сбиты шесть украинских ракет «Нептун»;

Дефицит бюджета Минобороны Украины составляет $11 млрд;

NYT: США скоро не смогут поставлять Украине ракеты для Patriot;

В Белгороде отменили ночные литургии на Рождество;

Зеленский призвал союзников передать замороженные российские активы Украине;

Дания отложила на полгода отправку истребителей F-16 на Украину;

ET: Индия расследует данные о поставках индийских снарядов Украине;

Кулеба словами «не кипишуйте» отреагировал на заявление США о поддержке Киева.

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