День 692-й. Самое важное к утру 17 января

Главные новости
-
Франция и Украина намерены подписать соглашение о безопасности. Оно будет готово в ближайшие недели, сообщил президент республики Эмманюэль Макрон.
-
Генсек НАТО уверен, что Конгресс США одобрит новый пакет помощи Украине. Йенс Столтенберг заявил, что хочет, чтобы это произошло "как можно скорее".
-
Постпредство РФ при ЕС заявило, что институты объединения оторваны от реальности. В ведомстве также подчеркнули, что Украина стала инструментом "для нанесения России "стратегического поражения".
Одной строкой
Доллар — 87,85 рублей. Евро — 95,64 рублей.
Главы муниципалитетов с подачи Владимира Путина претендуют на что-то большее.
Залужный проинформировал главу Военного комитета НАТО о ситуации на фронте.
NYT: чиновники в Давосе продвигают дипломатическое решение конфликта на Украине.
Байден обсудит с лидерами палат Конгресса США свои запросы по нацбезопасности.
Канцлер Германии и президент США "были едины во мнении касательно осуждения продолжающегося российского нападения на Украину", говорится в сообщении пресс-службы кабмина ФРГ.
Ганчев: жители Купянского района не хотят эвакуироваться по решению украинских властей.
Путин заявил, что украинцам закомпостировали мозги.
Путин: Россия бьет по военным объектам на всю глубину украинской территории.
Самое важное - в нашем Telegram-канале