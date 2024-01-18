День 693-й. Самое важное к утру 18 января

Байден заявил, что отсутствие в Конгрессе сделки по Украине угрожает США, НАТО и миру. Президент Соединенных Штатов также призвал как можно скорее выделить дополнительное финансирование на поддержку Киева.

Лидер демократов в Сенате США высоко оценил шансы на достижение сделки по помощи Украине. По словам Чака Шумера, на встрече руководства Конгресса с президентом США Джо Байденом было достигнуто понимание того, что без помощи Вашингтона "последствия для Америки по всему миру будут катастрофическими".