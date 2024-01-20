День 695-й. Самое важное к утру 20 января

Главные новости
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Тейлор-Грин считает, что Зеленский просит о мире, но США хотят продолжения войны. Член Палаты представителей Конгресса США также призвала перестать выделять деньги Украине.
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Еврокомиссар заявил, что ЕС сможет произвести до 1,4 млн снарядов в 2024 году. Тьерри Бретон также обсудил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас повышение готовности Европы к обороне.
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Во Франции заявили, что не могут запретить гражданам отправляться воевать на Украину. Министр Вооруженных сил республики Себастьен Лекорню уточнил, что запрет не может быть наложен, если граждане не являются кадровыми военными.
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Доллар — 88,20 рублей. Евро — 96,19 рублей.
Путин обсудил с Совбезом реализацию Концепции внешней политики.
Песков: в Башкирии нет массовых беспорядков, есть отдельные проявления.
Минобороны России сообщило, что действия саперов препятствуют попыткам наступления ВСУ.
Лечащимся в госпитале участникам СВО вручили госнаграды.
Министр ВС Франции выразил сожаление из-за гибели гражданских в конфликте на Украине.
Гендир оборонной компании: забастовка в Финляндии не повлияет на военную помощь Украине.
Минобороны РФ рассказало о подвиге медгруппы капитана Маточкина.
В Киеве заявили об острой нехватке работников ЖКХ из-за мобилизации
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