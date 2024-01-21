21 января
﻿
Политика

День 696-й. Самое важное к утру 21 января

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • ВСУ атаковали село Колотиловка Краснояружского района на западе Белгородской области при помощи дрона-камикадзе.

  • Министр культуры Словакии Мартина Шимковичова отменила распоряжение, согласно которому после 24 февраля 2022 года было остановлено сотрудничество республики в сфере культуры с РФ и Белоруссией.

  • Западные разведки считают, что конфликт на Украине продлится еще не менее двух лет, а возможно и все пять.

Армия.
Армия.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 88,59 рублей ; Евро — 96,38 рублей

Зеленский заявил, что уже есть конкретные даты подписания новых договоров о гарантиях безопасности для Украины.

35-й гарнизонный военный суд в Петропавловске-Камчатском вынес приговоры десяти военнослужащим за отказ участвовать в боевых действиях на Украине.

Словакия отменила запрет на сотрудничество с Россией в сфере культуры.

При обстреле Курской области повреждена сельская школа

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость