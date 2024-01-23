День 698-й. Самое важное к утру 23 января

На Камчатке создадут сайт с информацией о способах поддержки участников СВО. На портале также расскажут о людях, оказывающих помощь военным.

Лидер демократов заявил, что в Сенате не договорились по границе и помощи Киеву. Чак Шумер подчеркнул, что у законодателей остались вопросы, по которым представители партий не достигли согласия.