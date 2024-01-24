День 699-й. Самое важное к утру 24 января

Главные новости
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Спикер парламента: Словакия продолжит реализацию военных коммерческих контрактов с Киевом. Петер Пеллегрини отметил, что отношение республики к Украине нужно оценивать по конкретным делам, а не по политическим заявлениям.
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Кулеба упрекнул партнеров в "бесконечных дискуссиях" вместо производства боеприпасов. Украинский министр иностранных дел также назвал проблемой "задерживающиеся поставки" ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot.
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Швейцария изучает возможность организации мирных переговоров по Украине. Глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис отметил, что его страна вовлечена "в подобные переговоры, чтобы проверить, есть ли пути, где можно добиться прорыва".
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Доллар — 88,70 рублей. Евро — 95,95 рублей.
Пентагон не назвал срок доставки помощи Украине при выделении средств Конгрессом.
Госдума обратится к Нацсобранию Франции из-за участия наемников в преступлениях Украины.
ФРГ отправит Киеву шесть вертолетов Sea King.
США заявили о желании работать с Турцией над тем, чтобы открыть черноморские проливы.
Йеллен и Шмыгаль обсудили запрашиваемые у Конгресса $11,8 млрд для Украины.
Пентагон: Киев утверждает, что некоторые подразделения ВСУ не имеют нужных боеприпасов.
Пушилин сообщил о ранении 15 человек в результате обстрелов ВСУ.
Правительство Канады намерено помочь Украине с обучением пилотов F-16.
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