24 января
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Политика

День 699-й. Самое важное к утру 24 января

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Спикер парламента: Словакия продолжит реализацию военных коммерческих контрактов с Киевом. Петер Пеллегрини отметил, что отношение республики к Украине нужно оценивать по конкретным делам, а не по политическим заявлениям.

  • Кулеба упрекнул партнеров в "бесконечных дискуссиях" вместо производства боеприпасов. Украинский министр иностранных дел также назвал проблемой "задерживающиеся поставки" ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

  • Швейцария изучает возможность организации мирных переговоров по Украине. Глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис отметил, что его страна вовлечена "в подобные переговоры, чтобы проверить, есть ли пути, где можно добиться прорыва".

Мобилизация. Армия.
Мобилизация. Армия.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 88,70 рублей. Евро — 95,95 рублей.

Пентагон не назвал срок доставки помощи Украине при выделении средств Конгрессом.

Госдума обратится к Нацсобранию Франции из-за участия наемников в преступлениях Украины.

ФРГ отправит Киеву шесть вертолетов Sea King.

США заявили о желании работать с Турцией над тем, чтобы открыть черноморские проливы.

Йеллен и Шмыгаль обсудили запрашиваемые у Конгресса $11,8 млрд для Украины.

Пентагон: Киев утверждает, что некоторые подразделения ВСУ не имеют нужных боеприпасов.

Пушилин сообщил о ранении 15 человек в результате обстрелов ВСУ.

Правительство Канады намерено помочь Украине с обучением пилотов F-16.

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