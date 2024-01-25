День 700-й. Самое важное к утру 25 января

Главные новости
- Сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол заявил, что конгрессмены США сохраняют мышление времен Холодной войны и не пытаются наладить отношения с Россией. Он отметил, что при ином подходе американские политики могли бы достичь необходимого результата и урегулирования ситуации.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вызвал к себе глав силовых структур страны в связи с крушением в Белгородской области самолета Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные. По словам господина Зеленского, Украина выясняет обстоятельства произошедшего, но также потребует провести международное расследование.
- Председательствующая в Совбезе ООН Франция отклонила запрос России о проведении срочного заседания в связи с крушением военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, в котором, по данным Минобороны РФ, находились украинские военнопленные, сообщил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
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