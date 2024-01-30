30 января
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Политика

День 705-й. Самое важное к утру 30 января

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • В Совбезе РФ назвали ужасающими удары Киева по мирным гражданам России. Нынешние украинские власти не гнушаются ничем, отметил помощник секретаря Совета безопасности Наиль Мухитов.

  • Косачев: шумиха вокруг отставки Залужного говорит о попытке переложить ответственность. Значит, есть что и за что перекладывать, отметил вице-спикер Совета Федерации.

  • Боец РФ сообщил о значительном продвижении российских сил под Угледаром за два месяца. По словам командира расчета ТОС 29-й армии группировки "Восток" с позывным Ефим, в последнее время активность артиллерии ВСУ значительно снизилась.

Армия. Мобилизация.
Армия. Мобилизация.
unsplash.com

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Доллар — 88,89 рублей. Евро — 96,13 рублей.

Yonhap: КНДР запустила крылатые ракеты.

"Ведомости": "Уральские авиалинии" хотят вернуть допуск на международные рейсы.

Блинкен заявил, что США начали видеть последствия прекращения поставок оружия Украине.

Чиновник США заявил, что окончательной сделки по иммиграции и Украине в Сенате пока нет.

Борис Джонсон заявил о вине НАТО перед Украиной.

НАТО считает, что США должны помогать Украине для уничтожения военных возможностей РФ.

Нидерланды выделили €122 млн Украине на кибербезопасность и закупку боеприпасов.

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