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Политика

День 704-й. Самое важное к утру 29 января

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что российско-украинский конфликт не имеет военного решения. Он призвал к переговорам о мире.
  • Россия открыта к «содержательным предложениям» по урегулированию конфликта с Украиной, заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. По его мнению, действующее украинское руководство действует в интересах США, Великобритании и Евросоюза.
  • Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал реакцию Вашингтона на крушение Ил-76 в Белгородской области. Москва обвиняет Киев в атаке на самолет, на борту которого находились украинские пленные. Господин Антонов обратил внимание, что США до сих пор не осудили атаку.
Мобилизация. Армия.
Мобилизация. Армия.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 89,00 рублей. Евро — 96,51 рублей.

Kathimerini: Греция одобрила передачу Украине устаревшего оружия.

Блинкен предложил Греции передать Украине вооружение в обмен на $200 млн.

WP: новая стратегия США по Украине не нацелена на захват территорий.

Путин предложил сделать обязательной работу с психологами для участников СВО.

Путин: участник СВО в среднем получает около 200 тыс. рублей в месяц.

Путин пообещал обнародовать итоги расследования крушения Ил-76.

Украина пригласила Си Цзиньпина на мирный саммит в Швейцарии.

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