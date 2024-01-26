День 701-й. Самое важное к утру 26 января

Подполковник ВС США считает, что финансовая помощь Запада не поможет Киеву. Заявления о том, что американское финансирование поспособствует победе Украины, надо расценивать как "полный бред", сказал Дэниел Дэвис.

Экс-командующий войсками США в Европе усомнился в желании Запада помочь Украине победить. Как считает Бен Ходжес, сейчас идет гонка за то, сможет ли Россия или западные союзники нарастить свою промышленность и быстрее производить боеприпасы.