26 января
﻿
Политика

День 701-й. Самое важное к утру 26 января

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Подполковник ВС США считает, что финансовая помощь Запада не поможет Киеву. Заявления о том, что американское финансирование поспособствует победе Украины, надо расценивать как "полный бред", сказал Дэниел Дэвис.

  • Экс-командующий войсками США в Европе усомнился в желании Запада помочь Украине победить. Как считает Бен Ходжес, сейчас идет гонка за то, сможет ли Россия или западные союзники нарастить свою промышленность и быстрее производить боеприпасы.

  • Миссия РФ заявила, что Украина в СБ ООН не высказалась о непричастности к катастрофе Ил-76. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский добавил, что ему ничего не известно о международном расследовании произошедшего.

Армия.
Армия.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 88,89 рублей. Евро — 96,51 рублей.

В ООН заявили, что почти четверть населения Украины была вынуждена переселиться или уехать.

МО РФ сообщило об отражении российскими войсками атаки дронов ВСУ на купянском направлении.

Постпредство РФ при ООН: США и ФРГ окажутся соучастниками, если Ил-76 сбили из их оружия.

Постпредство РФ: данные об ударе по Ил-76 говорят, что это продуманное преступление Киева.

РФ заявила, что Украина показывает неспособность выполнять даже технические договоренности.

Гросси заявил, что уровень рисков для ЗАЭС "иногда близок к 10 баллам из 10".

Песков заявил, что Россия всегда открыта для переговоров по Украине.

Госдеп призвал Конгресс быстрее одобрить помощь Украине.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость