9 апреля 4°C
﻿
Политика

Деньги или «кузькина мать» Западу: депутаты гадают, что будет в послании президента

Депутаты Госдумы активно строят прогнозы насчет содержания президентского послания, оглашение которого состоится 21 апреля.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Одни парламентарии ожидают, что Владимир Путин объявит в нем о признании Россией независимости республик Донбасса и таким образом покажет «кузькину мать» странам Запада, пишет «Росбалт».

Другие уверены, что послание будет носить иной характер — ведь уже осенью состоятся выборы в Госдуму.

«Мы ожидаем, что в послании главы государства будет объявлено о целом ряде радикальных социальных, даже социалистических решений, потому что в своих предыдущих посланиях президент показывал себя настоящим социалистом», — заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Некоторые народные избранники рассчитывают, что президент, как минимум, объявит об индексации пенсий работающим пенсионерам, продлении программ льготной ипотеки, а также об альтернативных механизмах решения жилищной проблемы.

На фоне пандемии коронавируса Путину вряд ли удастся избежать и темы здравоохранения. Главной же внутренней проблемой страны многие депутаты считают растущую бедность населения.

Владимир Путин. Послание Федеральному собранию.
Владимир Путин. Послание Федеральному собранию.
Kremlin.ru

В Совфеде

Послание президента РФ Федеральному собранию сформулирует новую систему координат и будет иметь особое значение, уверена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Послание президента — важнейшее политическое и общественное событие. В современной непростой ситуации в мире, несущей много вызовов, в том числе и для России, оно, безусловно, будет иметь особое значение. Это будет такое послание „нового времени“, я бы сказала, формулирующее новую систему координат», — отметила она.

В прошлом году

В 2020 году послание Путина закончилось отставкой правительства Дмитрия Медведева и инициировало процесс внесения изменений в Конституцию РФ, включая и вызвавшую множество споров поправку про «обнуление» президентских сроков

О «матери»

Выражение «показать кузькину мать» стало популярно в 1960-х годах после того, как его употребил первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев.

В 1959 году в Москве прошла Американская национальная выставка «Промышленная продукция США». На ее открытии присутствовал президент США Ричард Никсон, в беседе с Хрущевым он хвалил достижения американской промышленности.

В ответ советский лидер произнес речь, в которой сказал: «В нашем распоряжении имеются средства, которые будут иметь для вас тяжелые последствия. Мы вам покажем кузькину мать».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость