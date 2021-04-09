Деньги или «кузькина мать» Западу: депутаты гадают, что будет в послании президента

Одни парламентарии ожидают, что Владимир Путин объявит в нем о признании Россией независимости республик Донбасса и таким образом покажет «кузькину мать» странам Запада, пишет «Росбалт».

Другие уверены, что послание будет носить иной характер — ведь уже осенью состоятся выборы в Госдуму.

«Мы ожидаем, что в послании главы государства будет объявлено о целом ряде радикальных социальных, даже социалистических решений, потому что в своих предыдущих посланиях президент показывал себя настоящим социалистом», — заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Некоторые народные избранники рассчитывают, что президент, как минимум, объявит об индексации пенсий работающим пенсионерам, продлении программ льготной ипотеки, а также об альтернативных механизмах решения жилищной проблемы.

На фоне пандемии коронавируса Путину вряд ли удастся избежать и темы здравоохранения. Главной же внутренней проблемой страны многие депутаты считают растущую бедность населения.

Владимир Путин. Послание Федеральному собранию. Kremlin.ru

В Совфеде

Послание президента РФ Федеральному собранию сформулирует новую систему координат и будет иметь особое значение, уверена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Послание президента — важнейшее политическое и общественное событие. В современной непростой ситуации в мире, несущей много вызовов, в том числе и для России, оно, безусловно, будет иметь особое значение. Это будет такое послание „нового времени“, я бы сказала, формулирующее новую систему координат», — отметила она.

В прошлом году

В 2020 году послание Путина закончилось отставкой правительства Дмитрия Медведева и инициировало процесс внесения изменений в Конституцию РФ, включая и вызвавшую множество споров поправку про «обнуление» президентских сроков

О «матери»

Выражение «показать кузькину мать» стало популярно в 1960-х годах после того, как его употребил первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев.

В 1959 году в Москве прошла Американская национальная выставка «Промышленная продукция США». На ее открытии присутствовал президент США Ричард Никсон, в беседе с Хрущевым он хвалил достижения американской промышленности.

В ответ советский лидер произнес речь, в которой сказал: «В нашем распоряжении имеются средства, которые будут иметь для вас тяжелые последствия. Мы вам покажем кузькину мать».