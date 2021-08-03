3 августа 20°C
﻿
Политика

Депутат АКЗС выступил за создание в правительстве региона нового министерства

В Алтайском крае назрел вопрос создания нового ведомства, отвечающего за территориальное развитие региона. Мнение об этом высказал председатель комитета АКЗС по местному самоуправлению Борис Трофимов в интервью «Алтайской правде». Интервью с политиком публикует краевой парламент.

Борис Трофимов. 14 мая 2020 года.
Борис Трофимов. 14 мая 2020 года.
Altapress.ru

Борис Трофимов напомнил, что в крае более 1,5 тыс. населенных пунктов и более 630 сельских поселений. И он считает, что в регионе назрел вопрос создания нового института — Управления или Министерства территориального развития.

В стратегии развития края до 2035 года есть раздел «пространественное развитие», сообщил Трофимов. В нем предусмотрены направления развития отдельных территорий края.

Результатом такого подхода должно стать снижение различий между муниципалитетами в качестве жизни и уровне доходов населения, сказал председатель комитета.

Сегодня в правительстве Алтайского края 13 министерств. Вопросы местного самоуправления курирует департамент администрации губернатора и Правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики.

В мае Борис Трофимов рассказал изданию «Толк», что завершает политическую карьеру, больше не будет баллотироваться в депутаты и уходит из политики. Он объяснил это тем, что трансформация Пенсионного фонда требует от него максимальной концентрации и, кроме того, он не хочет быть простым кнопочником. «Политический корабль идет, а я сошел на пристани», — сказал он.

Смотрите также
Подпишитесь на главные новости нашего сайта через соц-сети
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость