Новая реформа Пенсионного фонда потеряла ясность после ухода курировавшего Алтай Максима Топилина

В 2020 году алтайский ПФР получил официальную информацию о начале большой реорганизации фонда. Однако после ухода главы ПФР России Максима Топилина (экс-куратора Алтайского края в части борьбы с бедностью) и назначения нового руководителя контуры реорганизации стали не понятными. Руководитель алтайского ПФР Борис Трофимов, отвечая на вопросы журналистов, рассказал, что ему известно и неизвестно.

Операция централизация

О большой управленческой реорганизации ПФР стало известно в 2020 году. В отделение ПФР пришла информация, что в 2021 году необходимо начать централизацию, завершить ее предполагалось к июлю-августу, объяснил Борис Трофимов.

Сейчас в Алтайском крае работает 18 управлений ПФР в городах и районах края, региональный центр по выплате пенсий и 64 клиентские службы. В том или ином формате фонд представлен во всех муниципалитетах.

По словам управляющего, отделение ПФР должно было перейти на одно юрлицо. В части районов, где есть полномасштабные управления, планировалось оставить только клиентские службы, привел пример планировавшейся реорганизации Трофимов.

В алтайском отделении ПФР к этой работе только приступили.

Борис Трофимов. Altapress.ru

Универсальные солдаты

Предполагалось также перераспределение человеческого потенциала. Так, в Барнауле количество сотрудников ПФР должно было увеличиться на 185 человек. А на местах, наоборот, уменьшиться.

По словам Бориса Трофимова, в алтайском отделении фонда проработали возможность переезда части сотрудников в Барнаул.

Наши специалисты клиентской службы — это универсальные солдаты, способные оказать все виды услуг, а их у нас 26, плюс еще 28 дополнительных вопросов, — сказал руководитель.

Но сама по себе задача найти 185 специалистов, не такая простая — и в алтайском ПФР предполагали, что кроме своих специалистов с мест смогут подобрать себе сотрудников из числа выпускников и работников других сфер.

Пенсионный фонд по Алтайскому краю: «Пользуйтесь порталом госуслуг». Altapress.ru

Точки присутствия

Возможные результаты реорганизации Борис Трофимов прокомментировал очень сдержанно. Так, он предположил, что качество услуг после реорганизации может «не отвечать требованиям наших клиентов по срокам и достоверности».

Судя по словам Трофимова, задачи и подходы преобразования регионам не до конца были разъяснены, ответов на многие вопросы получить не удалось.

Разработчики, например, предполагали вводить вместо прежних структур ПФР «точки присутствия» и «центры компетенции». Но четкого понимания их функционала и будущей структуры фонда на местах так и не сложилось.

Пенсии. Пенсионный фонд РФ. Altapress.ru

Перспективы неясные

Однако в феврале глава ПФР и экс-куратор Алтайского края Максим Топилин покинул свой пост. На его место назначен Андрей Кигим, бывший глава Фонда соцстраха.

И вот теперь перспективы реорганизации ПФР стали еще менее ясными. Будет ли она происходить по плану, разработанному при Топилине, появится ли новый план и будет ли реорганизация вообще, неизвестно.

«Мы не знаем, что будет дальше», — признался Борис Трофимов. По его словам, централизация алтайского ПФР не произошла и пока все остается по-прежнему, работают все 18 управлений и 64 клиентские службы.

Мы ждем, какую установку даст нам новый председатель. Если он скажет: продолжаем — будем продолжать. В апреле-мае подготовим постановление Пенсионного фонда и осенью начнем работать в новом формате. Кадровые, технологические, коммуникационные вопросы у нас решены", — сказал управляющий отделением ПФР.

Максим Топилин. Анна Зайкова , altapress.ru.

Объединение с соцстрахом

Надо добавить, что многие СМИ сообщали о том, что в правительстве России всерьез намерены объединить Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования. Борис Трофимов рассказал, что движение к этому в алтайском отделении ПФР началось еще в прошлом году.

«Мы предоставили пять площадок для наших партнеров из Фонда социального страхования на территории Пенсионного фонда. Они работают по принципу одной двери: человек заходит в помещение, где работали как сотрудник пенсионного фонда, так и специалист фонда соцстраха», — сказал Трофимов.

В ближайшее время крае откроется еще пять таких площадок. А в 2022-м от одной двери намеревались перейти к одному окну — чтобы клиенты в одном месте получали услуги всех организаций, которые сегодня куририрует Минтруда России.

Но опять же — сегодня неясно, произойдет ли это. Можно лишь предполагать, что назначение на пост руководителя ПФР человека из Фонда соцстраха — сигнал к тому, что задуманное сбудется.

«Все задачи мы выполняем, и находимся в состоянии высокого психологического и организационного напряжения. Мы живые люди», — отметил управляющий отделением ПФР.

Пенсионный фонд , логотип.