Депутат Бутина взяла интервью у россиянина Бута, которого в Америке выпустили из заключения

Она опубликовала пост в Telegram-канале 8 декабря, когда произошел обмен заключенными.

Виктор Бут, находившийся в американской тюрьме примерно 14 лет, дал Бутиной интервью для RT.

«Запад считает, что они нас не добили в 1990 году, когда Советский Союз начал распадаться. И то, что мы сейчас пытаемся… жить… это, конечно, для них шокирующая такая новость», — сказал Бут.

Бутина прокомментировала возвращение Бута в РФ.

«То, что Россия продавила обмен Бута, которого Америка принципиально не хотела отдавать долгие годы, именно сейчас означает, что аки в «Крестном отце», мы «сделали им предложение, от которого невозможно отказаться», — написала она.

Напомним, Бутина в 2018 году получила 1,5 года тюрьмы по обвинению в работе иностранным агентом без регистрации в Соединенных Штатах. Она вернулась в Россию в октябре 2019-го.