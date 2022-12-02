2 декабря
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Политика

Депутат Госдумы Мария Прусакова призвала отменить муниципальный фильтр на губернаторских выборах

Алтайские коммунисты призывают если не отменить, то хотя бы снизить размер муниципального фильтра в крае.

Мария Прусакова.
Мария Прусакова.
АКЗС.

Фракция КПРФ в АКЗС подготовила законопроект о снижении муниципального фильтра при выдвижении кандидата в губернаторы, заявила депутат Госдумы Мария Прусакова в своем Telegram-канале.

По ее словам, он будет внесен на рассмотрение в краевой парламент уже на ближайшей сессии. Прусакова уверена, что муниципальный фильтр нужно отменить.

«Получается, кандидата в президенты выдвигать парламентские партии могут, а губернатора — только с согласия районных, сельских и региональных депутатов», — заявила она.

Также депутат отметила, что в Алтайском крае один из самых высоких фильтров в России — 7%. У всех партий, кроме «Единой России», нет возможности его преодолеть.

Всем оппозиционным партия придется идти «на договоренности в качестве формальных оппонентов».

Ранее в Барнауле прошла сессия краевого Молодежного парламента, посвященная его 20-летию.

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