2 декабря
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Политика

Вечно молодой. Как в Барнауле прошла сессия краевого Молодежного парламента, посвященная его 20-летию

Молодежному парламенту Алтайского края исполнилось 20 лет. О том, как прошла торжественная сессия этого молодежного представительного органа — в материале altapress.ru.

Молодежный парламент Алтайского края.
Молодежный парламент Алтайского края.
Пресс-служба АКЗС.

Молодежный парламент работает в регионе с 2002 года, сейчас действует шестой созыв. В нем участвуют представители всех муниципалитетов Алтайского края. Еще 15 человек проходит в МПАК по конкурсу социальных проектов. Возраст молодых парламентариев варьируется от 14 до 35 лет.

Молодых депутатов поздравил председатель АКЗС Александр Романенко. Спикер краевого парламента заявил, что Молодежный парламент «состоялся» и действительно стал органом представительства молодого поколения, реальным участником молодежной политики в крае.

«За плечами Молодежного парламента десятки крупных реализованных проектов, причем с очень широкой географией и охватом населения. Это и социальные проекты, и просветительские, и культурные», — заявил Романенко.

Также с поздравлениями в адрес молодежного органа обратились экс-губернатор Алтайского края, сенатор Александр Карлин, депутаты Госдумы Даниил Бессарабов и Владимир Шаманов, представители других ведомств, а также председатель Молодежного парламента Республики Алтай и экс-члены МПАК прошлых созывов.

«За 20 лет через систему молодежного парламентаризма прошло более 2000 человек. Есть примеры, когда члены Молодежного парламента становились депутатами регионального и федерального уровней. Много ребят в этом году стали депутатами местного уровня. Можем сделать вывод, что система молодежного парламентаризма, основная цель которой — вовлечение молодежи в управленческий процесс, работает.» — заявил председатель МПАК, депутат АКЗС Артем Сафонов.

Молодежный парламент Алтайского края.
Молодежный парламент Алтайского края.
Пресс-служба АКЗС.

После торжественных речей и награждений депутаты МПАК вернулись к привычной работе. Всего повестка заседания включала семь вопросов. Среди них — проект законодательной инициативы по внесению изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), и участие представителей МПАК в муниципальной кампании 2022 года.

Наиболее бурное обсуждение у депутатов вызвал вопрос, посвященный подготовке и направлении предложений в законопроект о трудовом воспитании школьников.

Молодежный парламент Алтайского края.
Молодежный парламент Алтайского края.
Пресс-служба АКЗС.

Несмотря на то, что в целом идея получила поддержку, возникли вопросы о реализации такой идеи на практике — кто будет этим заниматься, в каких формах будет проводиться трудовое воспитание. Также возник вопрос, как это соотносится с запретом принудительного труда в Конституции России.

На подобные недочеты обратил внимание председатель комитета АКЗС по образованию и науке Александр Молотов. По его словам, Молодежный парламент «работает в правильном направлении», однако законопроект о трудовом воспитании школьников в Госдуму РФ еще не внесен, и к этим предложениям есть много вопросов юридического характера.

«Мы за судьбой этого законопроекта следим. Когда законопроект будет внесен, тогда мы вместе внесем нужные поправки как в Госдуму, так и в Молодежный парламент при Госдуме», — заявил Молотов.

Молодежный парламент Алтайского края.
Молодежный парламент Алтайского края.
Пресс-служба АКЗС.

Кроме этого вопроса, молодые парламентарии обсудили участие волонтеров Алтайского края в гуманитарной миссии на территории ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также подвели итоги проектной деятельности МПАК в 2022 году.

Ранее altapress.ru писал о том, какие самые важные решения приняли депутаты АКЗС на ноябрьской сессии.

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