Депутат Госдумы назвал главу Иркутска «творителем всего, что посчитает нужным»

Депутат Госдумы Алексей Красноштанов в программе « Открытый эфир » раскритиковал мэра Иркутска Дмитрия Бердникова за давление на депутатов и сравнил администрацию города с Cosa Nostra, пишет « Тайга.инфо ».

Красноштанов высказал недовольство влиянию прокуратуры на решение гордумы по бюджету Иркутска. В декабре 2019 года депутаты отказались принимать вариант, предложенный мэрией во главе с Бердниковым, и представили свой бюджет.

«Что сделала администрация? Пригласила прокурора Иркутска. Он пообщался с каждым депутатом. Я знаю, что такое — общаться с прокурором. Это же ведь выходишь и ноги трясутся. Но депутаты пошли и преодолели вето мэра. Тогда депутатов пригласили к прокурору Иркутской области, и генерал-лейтенант пообщался так, что 30 декабря 18 депутатов с понурыми лицами пришли в думу и приняли бюджет именно в варианте мэра», — сказал депутат.

По его мнению, сегодня в Иркутске прокуратура распределяет денежные потоки.

«Куда эти деньги пойдут? Я уверен, что будь мэр не из системы прокуратуры — не секрет, что, когда пять лет назад Дмитрий Викторович пришел, он сказал, что мэрия Кондрашова была бандой — но сегодня то это Cosa Nostra. Прокуратура поставила своего человека во главе города. И он там творит все, что посчитает нужным», — подчеркнул Красноштанов.

«Мафия: Игра на выживание». кадр из фильма

Красноштанов привел пример: мэрия захотела направить 1,5 млрд рублей на содержание дорог, а в декабре 2019 года разыграли тендеры, по которым сумма равняется 1,059 млрд рублей.

Депутаты настаивали, что раз конкурсы прошли, то и сумма должна быть соразмерной в бюджете. Администрация не смогла объяснить, зачем еще нужны сотни миллионов.

Гордуму возмутило и то, что их заставляют одобрить приобретение за счет бюджета техники для коммерческой организации. Эти деньги предлагали направить на благоустройство дворов и частного сектора, а также строительство спортивных площадок.

Также Красноштанов обратил внимание на информационную политику мэрии, согласно которой в городе каждый день лучше предыдущего.

«Если я бы не знал всей подоплеки этого вопроса, конечно, я бы поверил СМИ, той информации, которую доносит администрация во главе с мэром. Мне всегда приходит в голову аналогия — у нас в Госдуме на следующий год увеличение финансирования СМИ плюс 15%. И мы, депутаты, говорим, что нам телевидение, радио и СМИ расскажут, что мы жить стали лучше. Никто нам не скажет, что мы жили так, как жили: что у нас 50% жителей сводят концы с концами, что у нас существует бедность», — высказался депутат.

Как отмечает издание, глава Иркутска Дмитрий Бердников — член «Единой России» и сын экс-прокурора Иркутска Альбины Ковалевой, которая работала советником генпрокурора России Юрия Чайки до его освобождения от должности в январе 2020 года.