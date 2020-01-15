Депутат Госдумы обвинил американских военных в применении климатического оружия против России

«Сегодня Америка, которая в передовых технологиях использует все, что только можно, может и такое быть. Но нельзя климатическое оружие применить против, например, России, можно применить против всего мира, но мы из-за этого пострадаем больше всего», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».