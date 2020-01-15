Депутат Госдумы обвинил американских военных в применении климатического оружия против России

«Сегодня Америка, которая в передовых технологиях использует все, что только можно, может и такое быть. Но нельзя климатическое оружие применить против, например, России, можно применить против всего мира, но мы из-за этого пострадаем больше всего», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Необычное потепление этой зимой неслучайно, уверен политик, пишет bfm.ru.
«Первыми, мы знаем, они во Вьетнаме испытывали климатическое оружие. Поэтому, конечно, эти разработки идут, хотя они запрещены, но они однозначно разрабатываются», — считает парламентарий.
По мнению Журавлева, Вашингтон маскирует «климатическое оружие» под исследования, передает РИА Новости. Резкое изменение климата депутат назвал катастрофой, к которой стремятся американцы.
О «климатическом оружии» депутаты ГД говорят не впервые. Так, в августе 2019 года депутат Государственной Думы Алексей Журавлев заявил, что плохие погодные условия в стране могли быть спровоцированы климатическим оружием. Применением климатического оружия депутат объяснил пожары в Сибири и ливни в столице.
Парламентарий считает, что Запад уже давно тестирует данный агрегат на территории России. Журавлев отметил, что катаклизмы в России — прямой результат деятельности официального Вашингтона.
Журавлев подчеркнул, что у Запада большие трудности в разработке систем вооружений для противостояния нашей стране, поэтому они решили задействовать климатическое оружие.
Между тем в июле 2018-го исследователи зафиксировали применение климатического оружия над территорией США.