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Политика

В Госдуме опасаются применения против России мощного климатического оружия

Депутат Государственной Думы Алексей Журавлев заявил, что плохие погодные условия в стране могли быть спровоцированы климатическим оружием. Об этом пишет «ПолитЭксперт».

Природа.
Природа.
altapress.ru

Свое мнение депутат Журавлев высказал в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1». Применением климатического оружия депутат объяснил пожары в Сибири и ливни в столице.

Парламентарий считает, что Запад уже давно тестирует данный агрегат на территории России. Журавлев отметил, что катаклизмы в России — прямой результат деятельности официального Вашингтона.

Депутат выразил благодарность сотрудникам спасательных служб за оперативное извещение жителей и гостей Москвы о надвигавшемся шквальном ветре.

Журавлев подчеркнул, что у Запада большие трудности в разработке систем вооружений для противостояния нашей стране, поэтому они решили задействовать климатическое оружие.

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