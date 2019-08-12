В Госдуме опасаются применения против России мощного климатического оружия

Свое мнение депутат Журавлев высказал в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1». Применением климатического оружия депутат объяснил пожары в Сибири и ливни в столице.
Парламентарий считает, что Запад уже давно тестирует данный агрегат на территории России. Журавлев отметил, что катаклизмы в России — прямой результат деятельности официального Вашингтона.
Депутат выразил благодарность сотрудникам спасательных служб за оперативное извещение жителей и гостей Москвы о надвигавшемся шквальном ветре.
Журавлев подчеркнул, что у Запада большие трудности в разработке систем вооружений для противостояния нашей стране, поэтому они решили задействовать климатическое оружие.