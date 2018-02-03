Человечество пережило "огненный апокалипсис"

По данным ученых Чикагского университета, комета разлетелась на кусочки и "бомбардировала" Северную и Южную Америку, запад Европы и Азии.

Следы катастрофы удалось обнаружить при анализе ледяных кернов, извлеченных из гренландских ледников. В слое льда, образовавшемся в позднем дриасе (последний период оледенения), нашли небывало высокое количество платины. В то же время в кернах произошел рост концентрации соли и пыли, что свидетельствует об усилении ветров из-за глобального изменения климата.

Вдобавок в образцах льда, сформировавшихся в то время в Гренландии, обнаружилось много углекислого газа и различных органических молекул, не свойственных для воздуха Арктики.

Также в отложениях льда нашли признаки глобальных лесных пожаров. Площадь уничтоженной огнем растительности оценивается в 10 миллионов квадратных километров (9 процентов всей биомассы Земли).

Все это говорит о том, что 13 тысяч лет назад на земле наступил практически армагеддон. Катастрофа привела к тому, что первые жители Америки, индейцы культуры кловис, почти полностью исчезли с лица Земли. Вслед за ними вымерли многие крупные животные, которые были главным источником пищи для племен охотников-собирателей, а это стало толчком для развития земледелия и зарождения цивилизации на Ближнем Востоке.

"Наши расчеты показывают, что катаклизм мог полностью уничтожить озоновый слой или заметно ослабить его, это должно было повысить вероятность развития рака кожи и других проблем со здоровьем. Конечно, эта идея пока остается гипотезой, но нам с коллегами удалось собрать гигантское количество доказательств, что падение кометы действительно произошло", — заключают эксперты (цитата по РИА Новости).