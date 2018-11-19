Расстрел Красной книги: депутат Госдумы предложил разрешить убивать редких животных

Резник направил замглавы Минприроды Ивану Валентику письмо, в котором предложил оценить возможность трофейной охоты на редкие или находящиеся под угрозой исчезновения виды животных.

Депутат предложил разработать и ввести «специальные программы» по сохранению этих видов. Вырученные от охоты средства в таком случае, по мнению депутата, будут направляться на проведение исследований и охранных мероприятий в отношении исчезающих видов. Резник отметил, что такая практика существует во многих странах, пишет «Коммерсант».

Действующее российское законодательство запрещает любые действия, которые могут привести к гибели или сокращению численности объектов животного мира, занесенных в Красную книгу. Сейчас их добыча допускается только в исключительных целях — например, для охраны здоровья населения или устранения угрозы жизни человека.

Направлен запрос в Минприроды РФ, пишет ura.ru.

Бараны

Ранее сообщалось, что летом бывший спецназовец ФСБ, глава «Клуба горных охотников» Эдуард Бендерский попросил вице-премьера правительства (на тот момент) РФ Александра Хлопонина дать его организации право на отстрел пяти путоранских баранов, которые занесены в Красную книгу РФ.

За это он обещал заплатить 15 млн рублей «Заповедникам Таймыра», на территории которого он собирается охотиться.

Бендерский написал Хлопонину письмо, в котором объяснил свое желание охотиться на баранов «научным интересом». Позже директор клуба Александр Гомонов заявил изданию, что они хотели отстрелить шесть, а не пять баранов, а заплатить за это клуб готов 30 млн рублей. «"У нас много коллекционеров, а у них нет, например, в коллекции рогов снежного барана с Путорана; они хотят».

Добыча

«Добыча допускается в исключительных случаях в целях сохранения этих объектов, регулирования их численности, охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни человека, предохранения от массовых заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, обеспечения традиционных нужд коренных малочисленных народов», — сообщал в 2009 году пресс-секретарь Минприроды РФ Николай Гудков.

По его словам, разрешение на добывание объектов животного мира, включенных в Красную Книгу, подписывается уполномоченным должностным лицом Росприроднадзора и заверяется специальной печатью.

Легализация отстрела

Вопрос о разрешении трофейной охоты на краснокнижных баранов — архаров — поднимался в июле 2012 года. На общественном совете в Минприроды он был рассмотрен. Но не «прошел».

Тогда в интервью altapress.ru Алексей Вайсман, заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии РФ рассказал: «Трофейная охота — другого рода. К примеру, будет разрешено добыть 3−5 старых самцов, которые для увеличения популяции аргали не имеют значения „по возрасту“. Допустим, за один трофей кто-то из богатых охотников заплатит 70 тысяч долларов. Из этих денег какая-то часть пойдет в местный муниципалитет. Как потратятся эти деньги, уже будет решать местная власть. Может быть, как добавку к пенсии…

Трофейная охота будет осуществляться, естественно, без „механики“ — вертолетов, снегоходов и т.д. Только так: на коне, подход к архарам пешком и выстрелы из винтовок с оптикой».

По всей вероятности, охотники за трофеями просто решили легализовать отстрел краснокнижных баранов.

И трагедия, произошедшая в январе 2009 года в горах Республики Алтай, когда при охоте с вертолета на архаров погибли 7 человек, немного «стерлась из памяти».