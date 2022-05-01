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Политика

Депутат Госдумы призвала поднять цену на алкоголь

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина заявила, что в России нужно поднять стоимость алкоголя.

Виски. Алкоголь.
Виски. Алкоголь.
CC0

По ее словам, это будет лучше, чем поднимать цены на то же мясо.

«Без этого мы точно все проживем, а вот без белка и других необходимых продуктов — нет. Любое воздействие алкоголя плохо влияет на здоровье, особенно у молодых людей. Поэтому чем меньше будет возможностей для употребления алкоголя, чем больше мы будем об этом говорить с раннего детства, чем больше мы будем воспитывать детей по здоровому образу жизни, тем лучше. Я бы очень хотела, чтобы Россия стала трезвой страной. Для этого нужно многое сделать», — заявила Соломатина.

Также депутат считает, что нужно сохранить все действующие ограничения на продажу алкоголя и сигарет.

«Мы не продаем его несовершеннолетним, не продаем в киосках, а только в определенных местах. Мне недавно пришла информация, что бизнес просит разрешить торговлю сигаретами везде, сохраняя возрастной ценз. Я считаю, что этого делать нельзя», — цитирует парламентария ura.news.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев заявил о необходимости значительно ограничить возможности выезда российских государственных служащих за рубеж.

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