Депутат Госдумы призвала поднять цену на алкоголь

По ее словам, это будет лучше, чем поднимать цены на то же мясо.

«Без этого мы точно все проживем, а вот без белка и других необходимых продуктов — нет. Любое воздействие алкоголя плохо влияет на здоровье, особенно у молодых людей. Поэтому чем меньше будет возможностей для употребления алкоголя, чем больше мы будем об этом говорить с раннего детства, чем больше мы будем воспитывать детей по здоровому образу жизни, тем лучше. Я бы очень хотела, чтобы Россия стала трезвой страной. Для этого нужно многое сделать», — заявила Соломатина.