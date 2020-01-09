Депутат Госдумы заявила о начале Третьей мировой войны

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что санкции США против Ирана являются частью Третьей мировой войны.

«После очередного американского вмешательства в дела Ближнего Востока и убийства генерала Сулеймани, крушения самолёта и ракетного удара от Ирана многие переживают: а не начнётся ли Третья мировая война? Хочу вас расстроить: она уже давно идет», — написала Поклонская на своей странице во «ВКонтакте».

История вопроса

Во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада (Ирак) был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. В Вашингтоне заявили, что располагают информацией о том, что генерал планировал в ближайшее время произвести атаки на дипломатов и военных США.

После случившегося иракский парламент одобрил резолюцию с требованием к правительству вывести с территории страны все иностранные войска, пишет News.ru.

6 января президент США Дональд Трамп заявил, что Багдад ждут «небывалые санкции», если страна решится на такое. Хорватия вывела войска из Ирака и перебросила их в Кувейт. Военнослужащие находились на территории страны в составе миссии НАТО.

8 января в Иране разбился украинский лайнер со 180 пассажирами. ЧП произошло у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни.

Запад в лице НАТО получил от США «чувствительную пощечину» — такое заявление 9 января сделал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.