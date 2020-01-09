Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 января -16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Депутат Госдумы заявила о начале Третьей мировой войны

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что санкции США против Ирана являются частью Третьей мировой войны.

Депутат ГД Наталья Поклонская.
Депутат ГД Наталья Поклонская.
facebook.com/PoklonskayaNV

«После очередного американского вмешательства в дела Ближнего Востока и убийства генерала Сулеймани, крушения самолёта и ракетного удара от Ирана многие переживают: а не начнётся ли Третья мировая война? Хочу вас расстроить: она уже давно идет», — написала Поклонская на своей странице во «ВКонтакте».

История вопроса

Во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада (Ирак) был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. В Вашингтоне заявили, что располагают информацией о том, что генерал планировал в ближайшее время произвести атаки на дипломатов и военных США.

После случившегося иракский парламент одобрил резолюцию с требованием к правительству вывести с территории страны все иностранные войска, пишет News.ru.

6 января президент США Дональд Трамп заявил, что Багдад ждут «небывалые санкции», если страна решится на такое. Хорватия вывела войска из Ирака и перебросила их в Кувейт. Военнослужащие находились на территории страны в составе миссии НАТО.

8 января в Иране разбился украинский лайнер со 180 пассажирами. ЧП произошло у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни.

Запад в лице НАТО получил от США «чувствительную пощечину» — такое заявление 9 января сделал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость