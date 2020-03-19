Депутат из Барнаула считает, что новая Конституция убережет Россию от браков людей с собаками

Сайт правительства Алтайского края опубликовал мнение зампредседателя комитета Барнаульской гордумы по бюджету, налогам и финансам Юрия Ряполова по поводу необходимости принятия поправок в Конституцию. Депутат считает, что все предложенные изменения продиктованы требованиями стремительно меняющейся жизни.

По мнению Ряполова, в Конституции очень нужна поправка, которая закрепляет брак как союз мужчины и женщины.

Несмотря на то, что поправка в первую очередь на законодательном уровне исключает официальное заключения однополых браков, депутат привел пример союза человека и животного.

«Мы уже столкнулись с тем, что в так называемых развитых странах устраивают бракосочетания с любимыми собачками. Мы хотим, чтобы в нашей стране происходило нечто подобное под какими бы то ни было соусами? Я думаю, что нам это не нужно», — сказал депутат.

Представитель «Единой России» также высказался о поправке, касающейся президентских сроков — авторитет Владимира Путина в мире велик и пока альтернативы ему нет.

«Мы же все видим, насколько сегодня велик авторитет действующего президента, а значит и нашей страны, на международном уровне. Я бы даже сказал, что этот пункт и ограничения по отсутствию у претендентов на пост президента России иностранного гражданства сильно пошатнули кое-кому надежды на 2024 год», — отметил Ряполов.

Как ранее писал altapres.ru, президент Путин подписал указ, которым утвердил 22 апреля датой проведения общероссийского голосования. Однако приоритетом при проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России в условиях распространения коронавируса остается здоровье граждан. Поэтому дату могут сдвинуть.