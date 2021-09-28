Депутат на Алтае нелестно отозвалась об избирателях

Избиратели, живущие в селах, обладают уровнем интеллекта ниже, чем в Горно-Алтайске, считает экс-кандидат в депутаты Госдумы и действующий депутат Госсобрания — Эл Курултай Республики Алтай от КПРФ Мария Демина. Ее слова приводят «Новости Горного Алтая».