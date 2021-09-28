Депутат на Алтае нелестно отозвалась об избирателях

В одном из выступлений она заявила:
«В Горно-Алтайске уровень интеллекта у населения значительно выше, поэтому практически на всех участках я победила».
Некоторые наблюдатели обиделись на эти слова.
«Мария Демина добрую половину избирателей Республики Алтай заподозрила в невысоких умственных способностях. Обидно, однако, слышать такую оценку IQ экс-главе Шебалинского района Анатолию Соколову. Его район, как и Усть-Коксинский, тоже вывел ее на первое место», — отметил автор Telegram-канала «Алтайский звонарь».
Также Демина одержала победу в Майминском и Шебалинском районах, а в целом по региону получила почти 22 тыс. голосов, значительная часть которых именно от сельских жителей.
«Оценят ли такой комплимент горожане — еще большой вопрос, а вот жители сел, которых коммунистка, мягко говоря, обвинила в невысоком интеллекте, могут легко потребовать от Деминой публичных извинений», — резюмировал «Алтай-Болтай».
Ранее altapress.ru собрал 10 едких и будоражащих высказываний российских чиновников о своих согражданах.