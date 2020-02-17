Депутат назвал Польшу «мировой моськой», которая лает на Россию

Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил RT , что Польша сегодня готова «лаять» на Россию даже вопреки здравому смыслу.

Ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Россия представляет угрозу Евросоюзу и национальным интересам государств.

По его словам, «Россия доказала, что она использует силу, чтобы преследовать свои национальные интересы».

Белик, комментируя это заявление, подчеркнул, что каждая страна в мире хочет быть частью большой геополитической игры и получить достойную роль.

«Варшава сегодня стала этакой „мировой моськой“. Польша готова „лаять“ на Россию вопреки здравому смыслу, вопреки позиции своих партнеров по ЕС. Говоря о том, что от России исходит угроза для ЕС, польские политики делают вид, что в упор не слышат лидеров ЕС», — отметил депутат.

Напомним, польские политики периодически говорят о «российской угрозе». Накануне представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обвинения Варшавы в оккупации Советским Союзом территорий Украины и Беларуси говорит о том, что СССР оккупировал сам себя.