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Политика

Депутат назвал Польшу «мировой моськой», которая лает на Россию

Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил RT, что Польша сегодня готова «лаять» на Россию даже вопреки здравому смыслу.

Такие милые собачки.
Такие милые собачки.
опубликовано на smehbezgranic.mirtesen.ru

Ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Россия представляет угрозу Евросоюзу и национальным интересам государств.

По его словам, «Россия доказала, что она использует силу, чтобы преследовать свои национальные интересы».

Белик, комментируя это заявление, подчеркнул, что каждая страна в мире хочет быть частью большой геополитической игры и получить достойную роль.

«Варшава сегодня стала этакой „мировой моськой“. Польша готова „лаять“ на Россию вопреки здравому смыслу, вопреки позиции своих партнеров по ЕС. Говоря о том, что от России исходит угроза для ЕС, польские политики делают вид, что в упор не слышат лидеров ЕС», — отметил депутат.

Напомним, польские политики периодически говорят о «российской угрозе». Накануне представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обвинения Варшавы в оккупации Советским Союзом территорий Украины и Беларуси говорит о том, что СССР оккупировал сам себя.

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